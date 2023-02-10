Стоимость КПО в Липецкой области составляет 3,4 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Буцаев сообщил, что объем инвестиций в КПО оценивается в 3,4 млрд рублей. РЭО в настоящее время ждёт заявку от концессионера на получение 2,6 млрд рублей, пишет newsnn.ru.
Мощность нового КПО – 200 000 тонн ТКО в год (обработка) и 78 000 тонн (утилизация). Строительство данного объекта позволит Липецкой области достичь показателей федерального проекта по сортировке и снижению захоронения ТКО.
Объект должен быть закончен к 2024 году. Мощностей хватит для обслуживания Липецка и трёх районов: Хлевенского, Задонского, Липецкого.
РЭО оказывает финансовую помощь инвесторам, развивающим сферу обращения с твёрдыми коммунальными отходами в нашей стране. При этом специалисты компании консультируют инвесторов по вопрасам развития и применения на рынке наилучших доступных технологий, типовых технологических и технических решений.
Ещё одно направление деятельности Российского экологического оператора - помощь в подготовке и реализации проектов, финансируемых на основе концессий, за счёт средств облигационного займа ППК “РЭО”. Оператор может предоставить финансирование до 95% от стоимости проекта с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России. Таким образом, концессионные проекты в субъектах РФ финансируются по ставке менее 6% годовых.