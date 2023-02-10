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Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Тен Хаг выразил восхищение игрой Рэшфорда

Сегодня, 17:48
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о результативности форварда клуба Маркуса Рэшфорда.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу «красных дьяволов», наставник из Нидерландов считает, что форвард способен забить с любой позиции во время матчей.

Также тен Хаг заявил, что Рэшфорд способен играть как в центре атаки, так и на флангах.

Напомним, что в перенесенном поединке восьмого тура АПЛ против «Лидса» Рэшфорд снова смог отличиться, принеся своей команде ничейный результат (2:2). Всего англичанин забил 20 голов и отдал 8 ассистов в 33 встречах текущего сезона.

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