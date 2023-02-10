Тен Хаг выразил восхищение игрой Рэшфорда

Напомним, что в перенесенном поединке восьмого тура АПЛ против «Лидса» Рэшфорд снова смог отличиться, принеся своей команде ничейный результат (2:2). Всего англичанин забил 20 голов и отдал 8 ассистов в 33 встречах текущего сезона.