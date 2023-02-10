Тысячу пиявок закупает поликлиника в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Всего в течение 2023 года поставщику необходимо доставить в медучреждение три партии пиявок. Первую из них — в течение 10 дней с момента заключения контракта, еще две — в июле и ноябре.
Согласно документации, пиявки должны быть здоровыми, с оливково-зелеными брюшками и черными полосами по бокам. Срок их «годности» после последнего кормления должен составлять не менее трех месяцев.
Также пиявки должны обладать хорошим сократительным рефлексом, плотно прикрепляться задней присоской, а передней производить движения для прокусывания.
Доставить товар в поликлинику можно в любой таре с дехлорированной водой. На каждую партию пиявок необходимо предоставить сертификаты Минздрава РФ.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 февраля 2023 года. Договор будет действовать до 31 декабря.