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Тысячу пиявок закупает поликлиника в Нижнем Тагиле

10 февраля 2023, 04:50
Фото: 1MI
Аукцион на поставку тысячи медицинских пиявок для проведения гирудотерапии объявила поликлиника №4 из Нижнего Тагила. Начальная цена контракта составляет 160,6 тысячи рублей.

Всего в течение 2023 года поставщику необходимо доставить в медучреждение три партии пиявок. Первую из них — в течение 10 дней с момента заключения контракта, еще две — в июле и ноябре.

Согласно документации, пиявки должны быть здоровыми, с оливково-зелеными брюшками и черными полосами по бокам. Срок их «годности» после последнего кормления должен составлять не менее трех месяцев.

Также пиявки должны обладать хорошим сократительным рефлексом, плотно прикрепляться задней присоской, а передней производить движения для прокусывания.

Доставить товар в поликлинику можно в любой таре с дехлорированной водой. На каждую партию пиявок необходимо предоставить сертификаты Минздрава РФ.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 февраля 2023 года. Договор будет действовать до 31 декабря.

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