У десятилетней девочки с ДЦП украли инвалидную коляску в Березовском

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Мама ребенка обвиняет похитителей в отсутствии совести. Людмила также рассказала, что инвалидная коляска стоила 100 тысяч рублей, ее предоставили власти. Женщина добавила, что в многоквартирном доме живет на протяжении трех лет и подобного никогда не случалось. Семья всегда оставляла средство передвижения в сложенном виде на лестничной клетке.
Людмила написала, что в общедомовом чате сообщили о неком пьяном мужчине, который расхаживал вокруг многоквартирного дома и заходил в подъезд. Вероятно, в краже виновен он, предполагают жильцы. Семья переживает из-за пропажи, потому что без коляски Катя не может выходить на прогулку в Березовском, пишет Е1.