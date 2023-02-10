У десятилетней девочки с ДЦП украли инвалидную коляску в Березовском

Людмила написала, что в общедомовом чате сообщили о неком пьяном мужчине, который расхаживал вокруг многоквартирного дома и заходил в подъезд. Вероятно, в краже виновен он, предполагают жильцы. Семья переживает из-за пропажи, потому что без коляски Катя не может выходить на прогулку в Березовском, пишет Е1.