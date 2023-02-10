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У десятилетней девочки с ДЦП украли инвалидную коляску в Березовском

10 февраля 2023, 08:11
Фото: 1MI
Десятилетняя Катя страдает от ДЦП и передвигается по улицам Березовского на инвалидной коляске. Со слов ее матери, средство передвижения семья оставила, как и обычно, в подъезде, но на утро коляски уже не было.

Мама ребенка обвиняет похитителей в отсутствии совести. Людмила также рассказала, что инвалидная коляска стоила 100 тысяч рублей, ее предоставили власти. Женщина добавила, что в многоквартирном доме живет на протяжении трех лет и подобного никогда не случалось. Семья всегда оставляла средство передвижения в сложенном виде на лестничной клетке.

Людмила написала, что в общедомовом чате сообщили о неком пьяном мужчине, который расхаживал вокруг многоквартирного дома и заходил в подъезд. Вероятно, в краже виновен он, предполагают жильцы. Семья переживает из-за пропажи, потому что без коляски Катя не может выходить на прогулку в Березовском, пишет Е1.

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#Анна Варнакина#Березовский#Дети#Инвалид#Кража#Происшествия
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