«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле не признает экологических нарушений

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Первое нарушение касалось инвентаризации прудка-накопителя и полигона токсичных промышленных отходов. Последний раз она проводилась на объектах в 2014 и 2016 годах соответственно.
В УХП на это заявили, что разрешительный документ действовал с момента последней инвентаризации и до 2021 года. В дальнейшем его продлили до 31 декабря 2023 года, согласно постановлению правительства.
С 01.03.2022 года в Российской Федерации установлен новый Порядок проведения инвентаризации. В настоящее время УХП ведет работу по проведению инвентаризации согласно этому Порядку и завершит ее в установленные сроки, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Уралхимпласта», не называя при этом конкретных дат.
Второе нарушение заключалось в неутвержденной методике расчета выбросов в атмосферный воздух на объекте, где обрабатывают древесину. Методические указания были от 1992 года.
В УХП пояснили, что цех деревообработки работал только до 2016 года, а через год был закрыт. Почему на протяжении 24 лет выбросы вредных веществ рассчитывали еще по постсоветской методике, на предприятии также не сообщили.
Регулярные нарушения экологического законодательства на «Уралхимпласте» начали всплывать еще в 2016 году, когда генеральным директором предприятия стал Александр Коршаков. В тот год в ходе проверки ведомство обнаружило 14 нарушений требований законодательства РФ в сфере природопользования. Было возбуждено восемь административных дел.
После этого предприятие регулярно получало штрафы до 400 тысяч рублей за нарушения в области охраны воздуха, воды и почты, сбросы ядовитых стоков в реку Черная Катабка и невыполнение предписаний надзорных ведомств.