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Published Сегодня, 13:13

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Updated Сегодня, 13:15

«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле не признает экологических нарушений

10 февраля 2023, 13:13
Фото: TagilCity.ru
Два нарушения природоохранного законодательства обнаружил Росприроднадзор в ходе проверок «Уралхимпласта» в декабре прошлого года. Однако само предприятие в официальном ответе TagilCity.ru заявило, что по факту никаких нарушений не было.

Первое нарушение касалось инвентаризации прудка-накопителя и полигона токсичных промышленных отходов. Последний раз она проводилась на объектах в 2014 и 2016 годах соответственно.

В УХП на это заявили, что разрешительный документ действовал с момента последней инвентаризации и до 2021 года. В дальнейшем его продлили до 31 декабря 2023 года, согласно постановлению правительства.

С 01.03.2022 года в Российской Федерации установлен новый Порядок проведения инвентаризации. В настоящее время УХП ведет работу по проведению инвентаризации согласно этому Порядку и завершит ее в установленные сроки, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Уралхимпласта», не называя при этом конкретных дат.

Второе нарушение заключалось в неутвержденной методике расчета выбросов в атмосферный воздух на объекте, где обрабатывают древесину. Методические указания были от 1992 года.

В УХП пояснили, что цех деревообработки работал только до 2016 года, а через год был закрыт. Почему на протяжении 24 лет выбросы вредных веществ рассчитывали еще по постсоветской методике, на предприятии также не сообщили.

«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле вновь нарушает экологическое законодательство
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Регулярные нарушения экологического законодательства на «Уралхимпласте» начали всплывать еще в 2016 году, когда генеральным директором предприятия стал Александр Коршаков. В тот год в ходе проверки ведомство обнаружило 14 нарушений требований законодательства РФ в сфере природопользования. Было возбуждено восемь административных дел.

После этого предприятие регулярно получало штрафы до 400 тысяч рублей за нарушения в области охраны воздуха, воды и почты, сбросы ядовитых стоков в реку Черная Катабка и невыполнение предписаний надзорных ведомств.

Кому платит «Уралхимпласт» за безнаказанность своих нарушений?
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#Анна Григорьева#Уралхимпласт#Нарушение#Росприроднадзор#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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