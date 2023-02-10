Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
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Updated Сегодня, 15:40
Два нарушения природоохранного законодательства нашел Росприроднадзор на «Уралхимпласте» в конце 2022 года. Однако само предприятие в ответе на запрос TagilCity.ru заявило, что никаких нарушений у них не обнаружено.
Завершилась проверка в школе №23 в Нижнем Тагиле после того, как на первоклассницу упала шведская стенка. В суд направлен иск о возмещении морального ущерба, а директору грозит административная ответственность.
Магнитные бури ожидаются в течение февраля в Нижнем Тагиле. Геомагнитная активность составит от 2 до 3 баллов в течение всей недели с 13 по 19 февраля. А в выходные индекс поднимется до 3 баллов.
Аукцион на поставку тысячи медицинских пиявок объявила поликлиника №4 из Нижнего Тагила. Начальная стоимость контракта составляет 160,6 тысячи рублей. Согласно контракту, в течение 2023 года поставщику нужно будет поставить в больницу три партии пиявок.
Участником нацпроекта «Культура» стал Нижнетагильский драмтеатр. В его рамках учреждение получит грант в размере 11,5 миллиона рублей. Все деньги будут потрачены на обновление оборудования.