TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В Нижнем Тагиле ожидаются магнитные бури, а драмтеатр получит 11,5 млн рублей

10 февраля 2023, 15:38
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в течение февраля ожидаются магнитные бури, а драмтеатр получит 11,5 млн рублей на закупку нового оборудования. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 10 февраля.

Два нарушения природоохранного законодательства нашел Росприроднадзор на «Уралхимпласте» в конце 2022 года. Однако само предприятие в ответе на запрос TagilCity.ru заявило, что никаких нарушений у них не обнаружено.

«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле не признает экологических нарушений
Узнать подробнее

Завершилась проверка в школе №23 в Нижнем Тагиле после того, как на первоклассницу упала шведская стенка. В суд направлен иск о возмещении морального ущерба, а директору грозит административная ответственность.

Директору школы №23 в Тагиле грозит административное наказание за травму школьницы
Узнать подробнее

Магнитные бури ожидаются в течение февраля в Нижнем Тагиле. Геомагнитная активность составит от 2 до 3 баллов в течение всей недели с 13 по 19 февраля. А в выходные индекс поднимется до 3 баллов.

Магнитные бури в феврале добавят проблем метеозависимым жителям Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Аукцион на поставку тысячи медицинских пиявок объявила поликлиника №4 из Нижнего Тагила. Начальная стоимость контракта составляет 160,6 тысячи рублей. Согласно контракту, в течение 2023 года поставщику нужно будет поставить в больницу три партии пиявок.

Тысячу пиявок закупает поликлиника в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Участником нацпроекта «Культура» стал Нижнетагильский драмтеатр. В его рамках учреждение получит грант в размере 11,5 миллиона рублей. Все деньги будут потрачены на обновление оборудования.

Драмтеатр Нижнего Тагила получит 11,5 миллиона рублей
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Экология#Магнитные бури#Директор#Уралхимпласт#Пиявки#Драмтеатр#Закупка#Происшествия#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Новости УрФО
Подпишитесь
Жительница Нижнего Тагила по версии нейросети: с детьми и без
8 февраля 07:18
В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
Сегодня, 17:00
Драмтеатр Нижнего Тагила получит 11,5 миллиона рублей
Сегодня, 13:40
За чей счет будут перепрограммированы счетчики электроэнергии в Свердловской области
Сегодня, 05:33
33 дерева вырубят на кладбище в Нижнем Тагиле для захоронения участников СВО
Сегодня, 15:00
«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле не признает экологических нарушений
Сегодня, 13:13