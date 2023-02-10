В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа

На всех четырех этажах поликлиники установлены пластиковые окна, в том числе в коридорах и подвальных помещениях. Согласно условиям контракта, подрядчики также отремонтировали уже установленные окна. При входе в травматологический пункт старую дверь заменили на новую алюминиевую конструкцию.