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В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа

10 февраля 2023, 17:00
Фото: TagilCity.ru
Реконструкция входной группы завершена в поликлинике №3 на Липовом тракте, 30а в Нижнем Тагиле. Также в 4-этажном здании строители установили новые пластиковые окна.

На входе в здание появились новые ступеньки, козырек и водоотливы. Фасад строители облицевали панелями. Для маломобильных тагильчан обустроен пандус с перилами и кнопка вызова персонала.

Реконструкция входной группы в поликлинике Нижнего ТагилаРеконструкция входной группы в поликлинике Нижнего Тагила
Реконструкция входной группы в поликлинике Нижнего ТагилаРеконструкция входной группы в поликлинике Нижнего Тагила
Реконструкция входной группы в поликлинике Нижнего ТагилаРеконструкция входной группы в поликлинике Нижнего Тагила
Реконструкция входной группы в поликлинике Нижнего ТагилаРеконструкция входной группы в поликлинике Нижнего Тагила
Реконструкция входной группы в поликлинике Нижнего ТагилаРеконструкция входной группы в поликлинике Нижнего Тагила
Реконструкция входной группы в поликлинике Нижнего Тагила
Фото: TagilCity.ru

На всех четырех этажах поликлиники установлены пластиковые окна, в том числе в коридорах и подвальных помещениях. Согласно условиям контракта, подрядчики также отремонтировали уже установленные окна. При входе в травматологический пункт старую дверь заменили на новую алюминиевую конструкцию.

Новые окна установлены в поликлинике в Нижнем ТагилеНовые окна установлены в поликлинике в Нижнем Тагиле
Новые окна установлены в поликлинике в Нижнем ТагилеНовые окна установлены в поликлинике в Нижнем Тагиле
Новые окна установлены в поликлинике в Нижнем ТагилеНовые окна установлены в поликлинике в Нижнем Тагиле
Новые окна установлены в поликлинике в Нижнем ТагилеНовые окна установлены в поликлинике в Нижнем Тагиле
Новые окна установлены в поликлинике в Нижнем ТагилеНовые окна установлены в поликлинике в Нижнем Тагиле
Новые окна установлены в поликлинике в Нижнем ТагилеНовые окна установлены в поликлинике в Нижнем Тагиле
Новые окна установлены в поликлинике в Нижнем ТагилеНовые окна установлены в поликлинике в Нижнем Тагиле
Новые окна установлены в поликлинике в Нижнем ТагилеНовые окна установлены в поликлинике в Нижнем Тагиле
Новые окна установлены в поликлинике в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Такие изменения во внешнем облике здания нравятся посетителям медучреждения.

Стало действительно очень красиво по сравнению с тем, как выглядела поликлиника раньше. Хотелось бы, чтобы ремонт продолжился и во внутренних помещениях, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Кристина.

Ремонт в медучреждении начался осенью 2022 года. Входная группа обошлась поликлинике в 3,1 миллиона рублей, а установка новых окон — в 2,4 миллиона. Все работы проводили местные фирмы. Так выглядело здание до реконструкции.

Внешний вид поликлиники до ремонтаВнешний вид поликлиники до ремонта
В Нижнем Тагиле начался ремонт входной группы в поликлинике № 3
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