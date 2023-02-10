В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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На входе в здание появились новые ступеньки, козырек и водоотливы. Фасад строители облицевали панелями. Для маломобильных тагильчан обустроен пандус с перилами и кнопка вызова персонала.
На всех четырех этажах поликлиники установлены пластиковые окна, в том числе в коридорах и подвальных помещениях. Согласно условиям контракта, подрядчики также отремонтировали уже установленные окна. При входе в травматологический пункт старую дверь заменили на новую алюминиевую конструкцию.
Такие изменения во внешнем облике здания нравятся посетителям медучреждения.
Стало действительно очень красиво по сравнению с тем, как выглядела поликлиника раньше. Хотелось бы, чтобы ремонт продолжился и во внутренних помещениях, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Кристина.
Ремонт в медучреждении начался осенью 2022 года. Входная группа обошлась поликлинике в 3,1 миллиона рублей, а установка новых окон — в 2,4 миллиона. Все работы проводили местные фирмы. Так выглядело здание до реконструкции.