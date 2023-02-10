TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В выходные в Нижнем Тагиле ожидается до -5 градусов

10 февраля 2023, 12:43
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в ближайшие выходные среднесуточная температура составит в среднем -5 градусов.

Так, в субботу, 11 февраля, в городе днем ожидается – 4 градуса, а ночью – 6 градусов. При этом скорость ветра может достигнуть 11 метров в секунду, сообщается на сайте Гисметео.

В воскресенье, 12 февраля, днем в городе будет до -5 градусов, а ночью похолодает до -8 градусов. Ветреность снизится до 9 метров в секунду. В целом, в оба дня ожидается пасмурная погода без осадков.

Магнитных бурь в эти дни синоптиками не прогнозируется. Давление в субботу составит 746 мм ртутного столба, а в воскресенье – 748.

Теплая и снежная погода ожидается в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Погода#Природа#Ветер#Давление#Эксклюзив#Елена Озерова
Подпишитесь
Жительница Нижнего Тагила по версии нейросети: с детьми и без
8 февраля 07:18
Олимпийские чемпионы приедут в Нижний Тагил
Сегодня, 04:10
Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза
8 февраля 09:30
За чей счет будут перепрограммированы счетчики электроэнергии в Свердловской области
Сегодня, 05:33
Директору школы №23 в Тагиле грозит административное наказание за травму школьницы
Сегодня, 07:02
Правоохранители проверяют дорожные организации из Нижнего Тагила на предмет сговора
Сегодня, 07:27