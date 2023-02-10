В выходные в Нижнем Тагиле ожидается до -5 градусов

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Так, в субботу, 11 февраля, в городе днем ожидается – 4 градуса, а ночью – 6 градусов. При этом скорость ветра может достигнуть 11 метров в секунду, сообщается на сайте Гисметео.
В воскресенье, 12 февраля, днем в городе будет до -5 градусов, а ночью похолодает до -8 градусов. Ветреность снизится до 9 метров в секунду. В целом, в оба дня ожидается пасмурная погода без осадков.
Магнитных бурь в эти дни синоптиками не прогнозируется. Давление в субботу составит 746 мм ртутного столба, а в воскресенье – 748.