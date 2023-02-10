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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

ВАЗ столкнулся с грузовым поездом в Каменске-Уральском

10 февраля 2023, 14:31
Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры
Авария между машиной ВАЗ-2109 и грузовым поездом произошла в Каменске-Уральском. ЧП случилось 9 февраля.

По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку. По данным ведомства, авария случилась около станции Синарский на нерегулируемом ж/д переезде.

По результатам проверки сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению требований закона о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Предварительно известно, что водитель пытался проехать через железнодорожные пути перед поездом, который в этот момент ехал. Движение поездов из-за аварии не задерживалось, а инфраструктура ж/дтранспорта не повреждалась.

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#ДТП#Поезд#ВАЗ#Авария#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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