ВАЗ столкнулся с грузовым поездом в Каменске-Уральском

По результатам проверки сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению требований закона о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.



Предварительно известно, что водитель пытался проехать через железнодорожные пути перед поездом, который в этот момент ехал. Движение поездов из-за аварии не задерживалось, а инфраструктура ж/дтранспорта не повреждалась.