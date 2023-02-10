ВАЗ столкнулся с грузовым поездом в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку. По данным ведомства, авария случилась около станции Синарский на нерегулируемом ж/д переезде.
По результатам проверки сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению требований закона о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.
Предварительно известно, что водитель пытался проехать через железнодорожные пути перед поездом, который в этот момент ехал. Движение поездов из-за аварии не задерживалось, а инфраструктура ж/дтранспорта не повреждалась.