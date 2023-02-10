За чей счет будут перепрограммированы счетчики электроэнергии в Свердловской области

Согласно пункту 7 Основ ценообразования при установлении тарифов, регулирующими органами включены в необходимую валовую выручку и расходы на осуществление коррекции времени в счетчиках в связи с отменой ночного тарифа. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Кузнецов.