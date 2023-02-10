За чей счет будут перепрограммированы счетчики электроэнергии в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Согласно пункту 7 Основ ценообразования при установлении тарифов, регулирующими органами включены в необходимую валовую выручку и расходы на осуществление коррекции времени в счетчиках в связи с отменой ночного тарифа. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Кузнецов.
Он отметил, что если поставщик требует за такие действия оплату, то нужно обращаться в Роспотребнадзор.
Напомним, жители Нижнего Тагила уже получили первые квитанции для оплаты за электричество. По их словам, в целом плата за ЖКХ увеличилась существенно.
Также на вопросы о том, чем может обернуться ситуация с отменой ночного тарифа и необходимостью перепрограммирования счетчиков, TagilCity.ru ответили эксперты.