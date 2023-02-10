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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

За чей счет будут перепрограммированы счетчики электроэнергии в Свердловской области

10 февраля 2023, 05:33

Жители Свердловской области не будут платить за перенастройку электросчетчиков

Федеральная антимонопольная служба дала разъяснения по вопросу, кому придется платить за перенастройку приборов учета электроэнергии после отмены действия только ночного тарифа в выходные и праздники.

Согласно пункту 7 Основ ценообразования при установлении тарифов, регулирующими органами включены в необходимую валовую выручку и расходы на осуществление коррекции времени в счетчиках в связи с отменой ночного тарифа. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Кузнецов.

Он отметил, что если поставщик требует за такие действия оплату, то нужно обращаться в Роспотребнадзор.

Напомним, жители Нижнего Тагила уже получили первые квитанции для оплаты за электричество. По их словам, в целом плата за ЖКХ увеличилась существенно.

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Также на вопросы о том, чем может обернуться ситуация с отменой ночного тарифа и необходимостью перепрограммирования счетчиков, TagilCity.ru ответили эксперты.

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#Ирина Кирилова#Электричество#Счетчик#Программа#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Нижний Тагил
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