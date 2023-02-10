TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Житель Екатеринбурга получил штраф за драку с приставами

10 февраля 2023, 13:32
Фото: 1MI
В конце 2021 года во двор одного из домов по улице Расточной в Екатеринурге приехали сотрудники ФССП для изъятия белой иномарки Kia Sportage. Кредит, оформленный на машину еще 9 лет назад, так и не выплатили. У владельца накопился долг более, чем полмиллиона рублей.

На звуки сигнализации вышли Евгений с женой Анастасией. Она на тот момент работала следователем в полиции. Мужчины представились приставами, пояснив, что арестовывают авто.

Желая вернуть автомобиль, супруга ушла домой за бумагами, подтверждающими право собственности мужа на кроссовер.

По словам Анастасии, когда она вернулась с документами, то увидела, что приставы заламывали Евгению руки. Из-за возникшей потасовки, на семейную пару позже завели уголовное дело по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти».

Несмотря на то, что уголовное дело на Евгения поступило в суд позже, чем на его жену, мужчине уже выписали штраф в размере 15 тысяч рублей и взыскали еще столько же за процессуальные издержки.

Уголовное дело второй подозреваемой еще рассматривается.

Еще неизвестно, будут ли обжаловать приговор подсудимые. Как сообщила Анастасия, из полиции ее уволили еще в прошлом году, пишет «КП-Екатеринбург».

Суд арестовал второго полицейского в Нижнем Тагиле из-за смерти задержанного в авто
Узнать подробнее
#Драка#Приставы#Уголовное дело#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Жительница Нижнего Тагила по версии нейросети: с детьми и без
8 февраля 07:18
Олимпийские чемпионы приедут в Нижний Тагил
Сегодня, 04:10
Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза
8 февраля 09:30
За чей счет будут перепрограммированы счетчики электроэнергии в Свердловской области
Сегодня, 05:33
Директору школы №23 в Тагиле грозит административное наказание за травму школьницы
Сегодня, 07:02
Правоохранители проверяют дорожные организации из Нижнего Тагила на предмет сговора
Сегодня, 07:27