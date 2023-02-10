Житель Екатеринбурга получил штраф за драку с приставами

На звуки сигнализации вышли Евгений с женой Анастасией. Она на тот момент работала следователем в полиции. Мужчины представились приставами, пояснив, что арестовывают авто.



Желая вернуть автомобиль, супруга ушла домой за бумагами, подтверждающими право собственности мужа на кроссовер.



По словам Анастасии, когда она вернулась с документами, то увидела, что приставы заламывали Евгению руки. Из-за возникшей потасовки, на семейную пару позже завели уголовное дело по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти».



Несмотря на то, что уголовное дело на Евгения поступило в суд позже, чем на его жену, мужчине уже выписали штраф в размере 15 тысяч рублей и взыскали еще столько же за процессуальные издержки.



Уголовное дело второй подозреваемой еще рассматривается.



Еще неизвестно, будут ли обжаловать приговор подсудимые. Как сообщила Анастасия, из полиции ее уволили еще в прошлом году, пишет «КП-Екатеринбург».