Жительнице Омска грозит срок за размещение «закладок» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
На гуляющую по городу молодую пару обратили внимание полицейские, совершавшие рейд. Парень и девушка постоянно оглядывались, будто чего-то опасаясь, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Полицейские решили допросить их. В своих показаниях они путались. Поэтому правоохранители решили отвезли их в отделение и продолжить разбирательства.
На месте было установлено, что задержанные – 19-летняя жительница Омска и ее 28-летний спутник. Девушка призналась, что размещала в городе закладки с наркотиками.
После этого правоохранители начали искать эти тайники и извлекать оттуда запрещенные препараты. Свертки были найдены во всех районах города. Исследование показало, что это метилэфедрон.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере. Она находится под стражей. Ее друг проходит свидетелем по данному делу.