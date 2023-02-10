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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Жительнице Омска грозит срок за размещение «закладок» в Нижнем Тагиле

10 февраля 2023, 10:27
Фото: МУ МВД "Нижнетагилькое"
В Нижнем Тагиле задержана жительница Омска, размещавшая в городе закладки.

На гуляющую по городу молодую пару обратили внимание полицейские, совершавшие рейд. Парень и девушка постоянно оглядывались, будто чего-то опасаясь, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД "Нижнетагилькое"

Полицейские решили допросить их. В своих показаниях они путались. Поэтому правоохранители решили отвезли их в отделение и продолжить разбирательства.

На месте было установлено, что задержанные – 19-летняя жительница Омска и ее 28-летний спутник. Девушка призналась, что размещала в городе закладки с наркотиками.

После этого правоохранители начали искать эти тайники и извлекать оттуда запрещенные препараты. Свертки были найдены во всех районах города. Исследование показало, что это метилэфедрон.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере. Она находится под стражей. Ее друг проходит свидетелем по данному делу.

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#Елена Озерова#Омск#Нижний Тагил#Наркотики#Полиция#Закладки#Происшествия
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