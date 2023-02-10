Жителя Екатеринбурга обвиняют в гибели 11-летней девочки в ДТП

Вдруг увидел автомобиль, осуществляющий поворот. Мужчина испугался, что произойдет столкновение, поэтому он свернул руль вправо и выехал за пределы дороги – на тротуар и остановку. В этот момент там стояла девочка. Мужчина сбил ее. Ребенок скончался на месте. Не дождавшись скорой.