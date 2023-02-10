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Жителя Екатеринбурга обвиняют в гибели 11-летней девочки в ДТП

10 февраля 2023, 14:44
Фото: 1MI
34-летнего мужчину из Екатеринбурга обвиняют в смерти 11-летней девочки. Он сбил ребенка на остановке.

Уголовное дело заведено за «нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлёкшее смерть человека». Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Известно, что днём 25 марта 2022 года мужчина ехал по городу со скоростью не менее 118 км/час. Он двигался по проезжей части улицы 2-ая Новосибирская в сторону Эскадронной улицы.

Вдруг увидел автомобиль, осуществляющий поворот. Мужчина испугался, что произойдет столкновение, поэтому он свернул руль вправо и выехал за пределы дороги – на тротуар и остановку. В этот момент там стояла девочка. Мужчина сбил ее. Ребенок скончался на месте. Не дождавшись скорой.

Все следственные действия проведены, а сам фигурант во всем признался.

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