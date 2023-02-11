5 жителей Краснотурьинска попали в плен на СВО

Александр Устинов пояснил, что в плен к украинцам попали пять местных жителей. Трое из них — из Краснотурьинска и двое — из Карпинска. По его словам, военнослужащие звонили родственникам и рассказали, что их нормально кормят и дают сигареты, пишет «Вечерний Краснотурьинск».