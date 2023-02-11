5 жителей Краснотурьинска попали в плен на СВО

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Александр Устинов пояснил, что в плен к украинцам попали пять местных жителей. Трое из них — из Краснотурьинска и двое — из Карпинска. По его словам, военнослужащие звонили родственникам и рассказали, что их нормально кормят и дают сигареты, пишет «Вечерний Краснотурьинск».
Напомним, более 10 жителей Свердловской области уже удалось освободить из украинского плена. Один из военнослужащих вернулся в Россию 8 января.