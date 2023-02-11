До 14 февраля в библиотеках Нижнего Тагила проходит Неделя безопасного Рунета

В городских библиотеках школьники уже поучаствовали в мероприятиях «Не сбейся с пути», где обсуждали фейки и пропаганду в социальных сетях, выявляли «желтую прессу». «Цифровой ликбез» научил детей не использовать чужие файлы без разрешения правообладателей. «Пусть будет добрым Интернет!» познакомил с лучшими ресурсами для обучения.