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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:43

До 14 февраля в библиотеках Нижнего Тагила проходит Неделя безопасного Рунета

11 февраля 2023, 10:41
Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила
На базе городских библиотек Нижнего Тагила все желающие могут посетить Неделю безопасного Рунета, а в Центральной библиотеке открыта выставка-рекомендация «Лоцманы во всемирной паутине», направленная на обучение пользованию интернетом.

В 16-й раз под девизом «Вместе к лучшему Интернету» составляли план «Недели» на 2023 год. Основными вопросами, которые рассмотрятся в ходе программы, являются: безопасность метавселенных, роботы и искусственный интеллект, сохранение персональных данных, виды цифрового мошенничества. Особое внимание будет уделено детям в Интернете.

В городских библиотеках школьники уже поучаствовали в мероприятиях «Не сбейся с пути», где обсуждали фейки и пропаганду в социальных сетях, выявляли «желтую прессу». «Цифровой ликбез» научил детей не использовать чужие файлы без разрешения правообладателей. «Пусть будет добрым Интернет!» познакомил с лучшими ресурсами для обучения.

Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила

На базе библиотек №3 и №15 Нижнего Тагила организуют игру для школьников 5-11 классов «Не запутайтесь во Всемирной паутине» и беседу о пользе и вреде интернета. Даты проведения уточняются.

На сайте ЦГБ тагильчане могут изучить различные материалы и рекомендации на актуальные мероприятию темы, пройти опросы о значении книг и Интернета и принять участие в онлайн-квизе, проверив свои знания на тему современных цифровых технологий.

Среди пользователей-участников квиза проведут розыгрыш бесплатного доступа к электронной библиотеке ЛитРес. Победителя наградят 1 марта 2023 года.

Программа позитивной эксплуатации цифровых методик разрабатывается более чем в 160 странах мира. Подобные мероприятия приурочены к Международному Дню безопасного Интернета.

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#Евгения Сафина#Интернет#Библиотека#Игра#Безопасность#Общество#Нижний Тагил
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