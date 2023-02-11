До 14 февраля в библиотеках Нижнего Тагила проходит Неделя безопасного Рунета

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В 16-й раз под девизом «Вместе к лучшему Интернету» составляли план «Недели» на 2023 год. Основными вопросами, которые рассмотрятся в ходе программы, являются: безопасность метавселенных, роботы и искусственный интеллект, сохранение персональных данных, виды цифрового мошенничества. Особое внимание будет уделено детям в Интернете.
В городских библиотеках школьники уже поучаствовали в мероприятиях «Не сбейся с пути», где обсуждали фейки и пропаганду в социальных сетях, выявляли «желтую прессу». «Цифровой ликбез» научил детей не использовать чужие файлы без разрешения правообладателей. «Пусть будет добрым Интернет!» познакомил с лучшими ресурсами для обучения.
На базе библиотек №3 и №15 Нижнего Тагила организуют игру для школьников 5-11 классов «Не запутайтесь во Всемирной паутине» и беседу о пользе и вреде интернета. Даты проведения уточняются.
На сайте ЦГБ тагильчане могут изучить различные материалы и рекомендации на актуальные мероприятию темы, пройти опросы о значении книг и Интернета и принять участие в онлайн-квизе, проверив свои знания на тему современных цифровых технологий.
Среди пользователей-участников квиза проведут розыгрыш бесплатного доступа к электронной библиотеке ЛитРес. Победителя наградят 1 марта 2023 года.
Программа позитивной эксплуатации цифровых методик разрабатывается более чем в 160 странах мира. Подобные мероприятия приурочены к Международному Дню безопасного Интернета.