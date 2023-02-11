Мефедроновый наркокурьер из Екатеринбурга приклеивал закладки на ветки

На территории Чкаловского района у дома №90 по улице Чайковского патрулирующий экипаж заметил подозрительного человека со спортивной сумкой. Увидев полицейских, подозреваемый занервничал и попытался убежать. Однако ему не удалось это сделать. При досмотре у мужчины обнаружили 18 веток, к каждой из которых был приклеен пакетик с неизвестным веществом.



В ходе следствия выявили, что закладчик распространял мефедрон. Всего при нем было 18 граммов запрещенки. Сбытчик фотографировал место расположения товара и отправлял фото покупателю.



Теперь курьеру грозит до 20 лет лишения свободы по статье ч. 4 ст. 228.1 УК Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мера пресечения до суда выбрана в виде заключения под стражу.



Сотрудники полиции напоминают гражданам об уголовной ответственности за распространение запрещенных веществ и просят неравнодушных и внимательных сообщать о подозрительных лицах и возможных местах купли-продажи наркотиков.