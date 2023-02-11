На 220% выросли счета за электричество в селе под Каменском-Уральском

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Женщина пояснила, что в селе нет газа, поэтому все жители пользуются электричеством. При этом, счетчики расположены высоко на столбах и перепрограммируются дистанционно. Однако электрики не сделали это при переходе на одноставочный тариф.
В обслуживающей организации «Т плюс» пояснили, что все интеллектуальные счетчики в частном секторе будут перепрограммированы в течение февраля. Затем потребителям будут направлены уведомления об этом. В обслуживающей организации напомнили, что для перехода на двухставочный тариф необходимо обратиться с заявлением. При этом, менять тариф можно по желанию неоднократно, пишет KU66.RU.