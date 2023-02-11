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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

На 220% выросли счета за электричество в селе под Каменском-Уральском

11 февраля 2023, 07:24
Фото: 1MI
Жители села Щербаково под Каменском-Уральском возмущены повышением цен на электричество. По словам местной жительницы в январе ей пришел счет на 220% больше, чем в декабре. Стоимость поднялась с 6,9 тысячи до 15,3 тысячи рублей.

Женщина пояснила, что в селе нет газа, поэтому все жители пользуются электричеством.  При этом, счетчики расположены высоко на столбах и перепрограммируются дистанционно. Однако электрики не сделали это при переходе на одноставочный тариф.

В обслуживающей организации «Т плюс» пояснили, что все интеллектуальные счетчики в частном секторе будут перепрограммированы в течение февраля. Затем потребителям будут направлены уведомления об этом. В обслуживающей организации напомнили, что для перехода на двухставочный тариф необходимо обратиться с заявлением. При этом, менять тариф можно по желанию неоднократно, пишет KU66.RU.

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#Евгения Сафина
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