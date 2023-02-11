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Updated Сегодня, 09:13

На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ

11 февраля 2023, 09:11
Фото: 1MI
Сотрудники УВЗ из Нижнего Тагила пожаловались, что им не хватает места в трамваях, когда они едут на дневную смену из других районов города. А некоторые вообще не могут вместиться в вагон.

Причина давки в том, что с 6.30 до 7.30 на маршрутах № 8 и № 17 курсируют трамваи, состоящие из одного вагона. Общественник Александр Иванов обратился к директору МУП «Тагильский трамвай» Игорю Темнову с просьбой выводить в утреннее время на эти маршруты двухвагонные трамваи.

Народ виснет друг у друга на голове и протискивается с трудом на ключевых остановках. После остановки «Кокс» пассажиропоток потихоньку рассасывается, но вагон все равно полный до самой Вагонки, — написала в соцсетях Ольга К.

В «Тагильском трамвае» подтвердили, что в часы пик потребность двухвагонных трамваях действительно есть. Особенно остро проблема стоит на маршруте №17, на нем максимально ходит шесть трамваев с одним вагоном. Для перевода их на двухвагонные нужно закупить как минимум 12 новых вагонов. Также в МУП обещали дать обстоятельный ответ на жалобу.

Напомним, тагильский «Уралвагонзавод» выполняет гособоронзаказ в связи с проведением СВО. На сегодняшний день на предприятии не хватает работников. Сотрудников привлекают даже из других регионов. Также на завод отправились работать 250 человек, отбывающих наказание в колониях.

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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Нижний Тагил#УВЗ#Трамваи#Вагонка#Очередь
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