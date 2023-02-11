На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ

В «Тагильском трамвае» подтвердили, что в часы пик потребность двухвагонных трамваях действительно есть. Особенно остро проблема стоит на маршруте №17, на нем максимально ходит шесть трамваев с одним вагоном. Для перевода их на двухвагонные нужно закупить как минимум 12 новых вагонов. Также в МУП обещали дать обстоятельный ответ на жалобу.