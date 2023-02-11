На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Причина давки в том, что с 6.30 до 7.30 на маршрутах № 8 и № 17 курсируют трамваи, состоящие из одного вагона. Общественник Александр Иванов обратился к директору МУП «Тагильский трамвай» Игорю Темнову с просьбой выводить в утреннее время на эти маршруты двухвагонные трамваи.
Народ виснет друг у друга на голове и протискивается с трудом на ключевых остановках. После остановки «Кокс» пассажиропоток потихоньку рассасывается, но вагон все равно полный до самой Вагонки, — написала в соцсетях Ольга К.
В «Тагильском трамвае» подтвердили, что в часы пик потребность двухвагонных трамваях действительно есть. Особенно остро проблема стоит на маршруте №17, на нем максимально ходит шесть трамваев с одним вагоном. Для перевода их на двухвагонные нужно закупить как минимум 12 новых вагонов. Также в МУП обещали дать обстоятельный ответ на жалобу.
Напомним, тагильский «Уралвагонзавод» выполняет гособоронзаказ в связи с проведением СВО. На сегодняшний день на предприятии не хватает работников. Сотрудников привлекают даже из других регионов. Также на завод отправились работать 250 человек, отбывающих наказание в колониях.