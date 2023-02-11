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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Неблагополучные семьи проверили полицейские в пригороде Нижнего Тагила

11 февраля 2023, 10:26
Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"
Семьи, состоящие на профилактическом учете в пригороде Нижнего Тагила, посетили сотрудники правоохранительных органов.

Во время рейда родителям напомнили об ответственности по воспитанию и содержанию детей, а школьникам — о том, что необходимо получать образование и нельзя совершать противоправные действия.

Также сотрудники правоохранительных органов пояснили, что с 22.00 до 6.00 действует «комендантский час». В это время несовершеннолетним запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. Кроме того, родителям рекомендовали всегда быть в курсе того, где находятся их дети.

Полицейские вручили ребятам подарки от депутатов ЗакСо Свердловской области Вячеслава Малых и Вячеслава Погудина, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"
Полицейские пришли к неблагополучным семьям из Нижнего Тагила и напомнили о важном
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Полиция#Рейд#Профилактика#Дети#Семьи#Общество
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