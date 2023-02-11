Неблагополучные семьи проверили полицейские в пригороде Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Во время рейда родителям напомнили об ответственности по воспитанию и содержанию детей, а школьникам — о том, что необходимо получать образование и нельзя совершать противоправные действия.
Также сотрудники правоохранительных органов пояснили, что с 22.00 до 6.00 действует «комендантский час». В это время несовершеннолетним запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. Кроме того, родителям рекомендовали всегда быть в курсе того, где находятся их дети.
Полицейские вручили ребятам подарки от депутатов ЗакСо Свердловской области Вячеслава Малых и Вячеслава Погудина, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».