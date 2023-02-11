Неблагополучные семьи проверили полицейские в пригороде Нижнего Тагила

Также сотрудники правоохранительных органов пояснили, что с 22.00 до 6.00 действует «комендантский час». В это время несовершеннолетним запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. Кроме того, родителям рекомендовали всегда быть в курсе того, где находятся их дети.