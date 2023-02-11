Почти 3 млн кв. метров жилья планируют ввести в Свердловской области в 2023 году

Свердловская область вновь бьет рекорды по строительству многоквартирных домов. За 2022 год в пользование было введено более 2,9 миллиона квадратных метров жилья. Из них почти половина отстраивается населением.

Средний Урал стабильно входит в ТОП-10 лидеров по возведению многоэтажек, сообщает «Деловой квартал». По информации министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, ежегодно темпы строительства будут увеличиваться. Потенциал участков, отведенных под постройки, равен 7 миллионам кв. м. Наибольший процент жилых зданий приходится на Екатеринбург, Сысерть, Верхнюю Пышму, Белоярский округ, Березовский и Полевской. 5 основными застройщиками являются: «РСГ- Академическое» (174 тыс. кв. м), «ЛСР. Недвижимость-Урал» (112 тыс. кв. м), «Форум-Групп» (97 тыс. кв. м), «Атомстройкомплекс» (96 тыс. кв. м), «Стройтэк» (92 тыс. кв. м). Льготная ипотека, продленная до середины следующего года, и программы расселения аварийного и ветхого жилья должны обеспечить высокий спрос на покупку первичного жилого фонда. По сообщениям властей, темпы роста будут стремиться к запланированным показателям 2030 года. А это уже 3,27 миллиона квадратных метров жилого фонда. Более 2 млрд рублей выделили на строительство школ и садиков в Свердловской области Узнать подробнее Читайте также: Строительство досугового центра на ГГМ в Нижнем Тагиле стартует в 2023 году О строительстве Восточного обхода Нижнего Тагила рассказали в Минтрансе