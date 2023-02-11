Почти 3 млн кв. метров жилья планируют ввести в Свердловской области в 2023 году

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Средний Урал стабильно входит в ТОП-10 лидеров по возведению многоэтажек, сообщает «Деловой квартал».
По информации министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, ежегодно темпы строительства будут увеличиваться. Потенциал участков, отведенных под постройки, равен 7 миллионам кв. м.
Наибольший процент жилых зданий приходится на Екатеринбург, Сысерть, Верхнюю Пышму, Белоярский округ, Березовский и Полевской.
5 основными застройщиками являются: «РСГ- Академическое» (174 тыс. кв. м), «ЛСР. Недвижимость-Урал» (112 тыс. кв. м), «Форум-Групп» (97 тыс. кв. м), «Атомстройкомплекс» (96 тыс. кв. м), «Стройтэк» (92 тыс. кв. м).
Льготная ипотека, продленная до середины следующего года, и программы расселения аварийного и ветхого жилья должны обеспечить высокий спрос на покупку первичного жилого фонда.
По сообщениям властей, темпы роста будут стремиться к запланированным показателям 2030 года. А это уже 3,27 миллиона квадратных метров жилого фонда.