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Почти 3 млн кв. метров жилья планируют ввести в Свердловской области в 2023 году

11 февраля 2023, 09:09
Фото: 1MI
Свердловская область вновь бьет рекорды по строительству многоквартирных домов. За 2022 год в пользование было введено более 2,9 миллиона квадратных метров жилья. Из них почти половина отстраивается населением.

Средний Урал стабильно входит в ТОП-10 лидеров по возведению многоэтажек, сообщает «Деловой квартал».

По информации министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, ежегодно темпы строительства будут увеличиваться. Потенциал участков, отведенных под постройки, равен 7 миллионам кв. м.

Наибольший процент жилых зданий приходится на Екатеринбург, Сысерть, Верхнюю Пышму, Белоярский округ, Березовский и Полевской.

5 основными застройщиками являются: «РСГ- Академическое» (174 тыс. кв. м), «ЛСР. Недвижимость-Урал» (112 тыс. кв. м), «Форум-Групп» (97 тыс. кв. м), «Атомстройкомплекс» (96 тыс. кв. м), «Стройтэк» (92 тыс. кв. м).

Льготная ипотека, продленная до середины следующего года, и программы расселения аварийного и ветхого жилья должны обеспечить высокий спрос на покупку первичного жилого фонда.

По сообщениям властей, темпы роста будут стремиться к запланированным показателям 2030 года. А это уже 3,27 миллиона квадратных метров жилого фонда.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Строительство#Жилье#Квартиры#Общество#Экономика
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