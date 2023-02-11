Центральный забег «Лыжни России» прошел в Нижнем Тагиле

От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева участников поприветствовал его заместитель Дмитрий Ионин. Он отметил, что ежегодно число лыжников в забеге увеличивается и развивается лыжная инфраструктура. Кроме того, в регионе воспитано много достойных спортсменов.