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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Центральный забег «Лыжни России» прошел в Нижнем Тагиле

11 февраля 2023, 13:23
Фото: Департамент информационной политики региона
Забег "Лыжня России" в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле на спорткомплексе «Аист» 11 февраля состоялся центральный забег «Лыжни России». Всего в массовой лыжной гонке в разных городах Свердловской области приняли участие более 70 тысяч человек.

От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева участников поприветствовал его заместитель Дмитрий Ионин. Он отметил, что ежегодно число лыжников в забеге увеличивается и развивается лыжная инфраструктура. Кроме того, в регионе воспитано много достойных спортсменов.

Здорово, что некоторые из них сегодня принимают участие в этой лыжне. Это хороший пример для многих девчонок и мальчишек, — сказал Дмитрий Ионин.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пояснил, что «Лыжня России» — это спортивный праздник для участников всех возрастов от детей до пенсионеров.

Первыми на «Аисте» стартовали почетные гости забега. Они пробежали дистанцию в 1923 метра в честь 100-летия создания органов спорта в России и Свердловской области. Затем около 200 человек приняли участие в категории профессионалов.

Забег "Лыжня России" в Нижнем ТагилеЗабег "Лыжня России" в Нижнем Тагиле
Забег "Лыжня России" в Нижнем ТагилеЗабег "Лыжня России" в Нижнем Тагиле
Забег "Лыжня России" в Нижнем ТагилеЗабег "Лыжня России" в Нижнем Тагиле
Забег "Лыжня России" в Нижнем ТагилеЗабег "Лыжня России" в Нижнем Тагиле
Забег "Лыжня России" в Нижнем ТагилеЗабег "Лыжня России" в Нижнем Тагиле
Забег "Лыжня России" в Нижнем Тагиле
Фото: Департамент информационной политики региона

Абсолютными победителями стали Евгений Белов и Юлия Ступак, им были вручены снегоходы. Оба спортсмена являются победителями и призерами различных соревнований разного уровня. Участники, занявшие со 2 по 10 места, получили сертификаты общим номиналом в один миллион рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Забег "Лыжня России" в Нижнем ТагилеЗабег "Лыжня России" в Нижнем Тагиле
Забег "Лыжня России" в Нижнем ТагилеЗабег "Лыжня России" в Нижнем Тагиле
Забег "Лыжня России" в Нижнем ТагилеЗабег "Лыжня России" в Нижнем Тагиле
Забег "Лыжня России" в Нижнем Тагиле
Фото: Департамент информационной политики региона
Нижний Тагил станет главной площадкой в регионе для гонки «Лыжня России-2023»
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#Лыжи#Соревнования#Лыжня России#Аист#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Евгения Сафина
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