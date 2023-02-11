Центральный забег «Лыжни России» прошел в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева участников поприветствовал его заместитель Дмитрий Ионин. Он отметил, что ежегодно число лыжников в забеге увеличивается и развивается лыжная инфраструктура. Кроме того, в регионе воспитано много достойных спортсменов.
Здорово, что некоторые из них сегодня принимают участие в этой лыжне. Это хороший пример для многих девчонок и мальчишек, — сказал Дмитрий Ионин.
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пояснил, что «Лыжня России» — это спортивный праздник для участников всех возрастов от детей до пенсионеров.
Первыми на «Аисте» стартовали почетные гости забега. Они пробежали дистанцию в 1923 метра в честь 100-летия создания органов спорта в России и Свердловской области. Затем около 200 человек приняли участие в категории профессионалов.
Абсолютными победителями стали Евгений Белов и Юлия Ступак, им были вручены снегоходы. Оба спортсмена являются победителями и призерами различных соревнований разного уровня. Участники, занявшие со 2 по 10 места, получили сертификаты общим номиналом в один миллион рублей, сообщает департамент информационной политики региона.