Уголовное дело возбуждено после кражи инвалидной коляски у девочки из Березовского

Информация о краже появилась в соцсетях. Мама девочки переживает по этому поводу, так как дочь не может перемещаться без инвалидной коляски, а ее стоимость составляет около 100 тысяч рублей. Такая сумма является значительной для семьи ребенка с ДЦП.