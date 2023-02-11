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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Уголовное дело возбуждено после кражи инвалидной коляски у девочки из Березовского

11 февраля 2023, 11:06
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту кражи инвалидной коляски у 10-летней девочки из Березовского.

Информация о краже появилась в соцсетях. Мама девочки переживает по этому поводу, так как дочь не может перемещаться без инвалидной коляски, а ее стоимость составляет около 100 тысяч рублей. Такая сумма является значительной для семьи ребенка с ДЦП.

По факту противоправных действий возбуждено уголовное дело. Руководителю следственного комитета Свердловской области поручено найти и вернуть девочке инвалидную коляску в кратчайшие сроки. Дело взял на контроль Александр Бастрыкин.

Напомним, инвалидную коляску мама девочки, как обычно, оставила в подъезде на лестничной клетке. В краже жильцы подозревают нетрезвого мужчину, который ходил вокруг дома.

У десятилетней девочки с ДЦП украли инвалидную коляску в Березовском
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#Уголовное дело#Евгения Сафина#Кража#Инвалид#Следственный комитет#Общество#Свердловская область#Березовский
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