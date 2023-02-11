Уголовное дело возбуждено после кражи инвалидной коляски у девочки из Березовского

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Информация о краже появилась в соцсетях. Мама девочки переживает по этому поводу, так как дочь не может перемещаться без инвалидной коляски, а ее стоимость составляет около 100 тысяч рублей. Такая сумма является значительной для семьи ребенка с ДЦП.
По факту противоправных действий возбуждено уголовное дело. Руководителю следственного комитета Свердловской области поручено найти и вернуть девочке инвалидную коляску в кратчайшие сроки. Дело взял на контроль Александр Бастрыкин.
Напомним, инвалидную коляску мама девочки, как обычно, оставила в подъезде на лестничной клетке. В краже жильцы подозревают нетрезвого мужчину, который ходил вокруг дома.