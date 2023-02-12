19-летняя студентка из Екатеринбурга оформила кредит для телефонных мошенников

Далее последовал звонок от настоящего сотрудника Сбера, который поинтересовался, не разводят ли девушку мошенники. В это время екатеринбурженка была уверена, что этот человек и является аферистом, потому все отрицала. После звонка ранее не одобренную заявку на кредит разблокировали.