19-летняя студентка из Екатеринбурга оформила кредит для телефонных мошенников

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Пострадавшая от рук аферистов екатеринбурженка рассказала изданию Е1, что якобы другой человек пришел в столичный банк, предъявил нотариальную доверенность и попытался оформить заем. В это время девушка, по версии мошенников, находилась под присмотром медиков после аварии. Все эти «факты» ей рассказал аферист по телефону.
В качестве доказательства своих слов неизвестный отправил документ, в котором говорится о якобы возбуждении уголовного дела на человека, который пришел взять кредит на жительницу Екатеринбурга. Студентка отмечает, что бумаги выглядели убедительно и официально.
Следом за «полицейским» позвонил и лже-сотрудник Сбербанка. Он рассказал, что банковским служащим и правоохранителям требуется помощь екатеринбурженки в пресечении противоправных действий. Услышав сомнения, он отправил поддельное удостоверение сотрудника Центробанка.
Далее началась стандартная схема «развода»: жительницу облцентра Свердловской области попросили зайти в приложение, взять кредит (чтобы спровоцировать мошенника на звонок), а после отправить средства в «юридический отдел» Центробанка. Компенсация, якобы, должна прийти из того же ведомства.
Далее последовал звонок от настоящего сотрудника Сбера, который поинтересовался, не разводят ли девушку мошенники. В это время екатеринбурженка была уверена, что этот человек и является аферистом, потому все отрицала. После звонка ранее не одобренную заявку на кредит разблокировали.
Пострадавшая подметила, что во время разговора ей угрожали ответственностью за разглашение «секретной операции, о которой нельзя говорить до начала следствия». Теперь на счету девушки «висит» кредит в 300 000 рублей.