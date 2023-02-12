46-летний мужчина на белом грузовике исчез в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Из данных добровольцев-поисковиков «Лиза Алерт» следует. что рост екатеринбуржца составляет 1 метр 75 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы. Известно, что мужчина зеленоглазый.
На момент пропажи житель Екатеринбурга мог быть одет в черную куртку, того же цвета спортивные штаны, обувь и головной убор. Тех людей, кому что-либо известно о местоположении мужчины, просят обратиться к волонтерам или сотрудникам правоохранительных органов по следующим телефонам: 112, +7 904 383-17-48, +7-800-700-54-52.
Ранее в Рефтинском (Свердловская область) исчез инвалид с умственной отсталостью Станислав Лобанов. Мужчина добрый и безобидный, любит ездить на общественном транспорте. Волонтеры опасаются, что в отношении больного человека могут быть совершены противоправные действия.