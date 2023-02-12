46-летний мужчина на белом грузовике исчез в Екатеринбурге

На момент пропажи житель Екатеринбурга мог быть одет в черную куртку, того же цвета спортивные штаны, обувь и головной убор. Тех людей, кому что-либо известно о местоположении мужчины, просят обратиться к волонтерам или сотрудникам правоохранительных органов по следующим телефонам: 112, +7 904 383-17-48, +7-800-700-54-52.