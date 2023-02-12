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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Бастрыкин взял на контроль отлов агрессивных собак в Карпинске

12 февраля 2023, 12:38
Фото: Краснотурьинск °Официальная группа°
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем отлове собак в Карпинске и доложить о результатах следствия. Тем временем в поселке Рудничный Краснотурьинского ГО девушку укусил пес без ошейника. Теперь ей ставят прививки от столбняка.

Проверкой по поручению Бастрыкина займется руководитель свердловского следкома Михаил Богинский. Причина старта процессуальных мероприятий заключается в том, что жители Карпинска неоднократно жалуются на бродячих собак. Животные проявляют агрессию, сбиваются в стаи и портят вещи, рассказывают свердловчане. Несмотря на это, местные органы власти не предпринимают необходимых мер для ликвидации угрозы, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

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Вместе с этим в социальных сетях Краснотурьинского ГО появилось сообщение о том, что очередной бездомный пес напал на девочку школьного возраста. Мама школьницы со слов дочери рассказывает, что собака черно-белого окраса бегала вблизи местного общежития. Ошейника на ней не было. Девочка шла в учебное заведение, а за ней шла женщина. Пес бежал за свердловчанкой.

Фото: Краснотурьинск °Официальная группа°

Далее, при неизвестных обстоятельствах, пес накинулся на несовершеннолетнюю жительницу поселка Рудничный и укусил ее. Женщина стала звать собаку, но та не реагировала. Позже девочка пришла в школу и обратилась в медицинский пункт, однако медсестры в школе не было. Первую помощь оказала классная руководительница пострадавшей. Родители прибыли в школу, забрала девочку и отвезли в приемный покой. После осмотра хирурга ребенку сделали первый укол от столбняка.

Хочу через Вас обратиться к нашему мэру, чтобы принял какие-то меры по отлову бродячих собак. Ведь этот пес покусал не только мою дочь, [но] и взрослых, и детей. И сколько ещё покусает, — рассказала женщина в сообществе «Краснотурьинск °Официальная группа°».
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#Анна Варнакина#Дети#Собаки#Бродячие собаки#Александр Бастрыкин#СК РФ#СУ СК#Глава СК РФ#СКР#Происшествия#Карпинск#Краснотурьинск
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