Бастрыкин взял на контроль отлов агрессивных собак в Карпинске

Далее, при неизвестных обстоятельствах, пес накинулся на несовершеннолетнюю жительницу поселка Рудничный и укусил ее. Женщина стала звать собаку, но та не реагировала. Позже девочка пришла в школу и обратилась в медицинский пункт, однако медсестры в школе не было. Первую помощь оказала классная руководительница пострадавшей. Родители прибыли в школу, забрала девочку и отвезли в приемный покой. После осмотра хирурга ребенку сделали первый укол от столбняка.