Бастрыкин взял на контроль отлов агрессивных собак в Карпинске

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Проверкой по поручению Бастрыкина займется руководитель свердловского следкома Михаил Богинский. Причина старта процессуальных мероприятий заключается в том, что жители Карпинска неоднократно жалуются на бродячих собак. Животные проявляют агрессию, сбиваются в стаи и портят вещи, рассказывают свердловчане. Несмотря на это, местные органы власти не предпринимают необходимых мер для ликвидации угрозы, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Вместе с этим в социальных сетях Краснотурьинского ГО появилось сообщение о том, что очередной бездомный пес напал на девочку школьного возраста. Мама школьницы со слов дочери рассказывает, что собака черно-белого окраса бегала вблизи местного общежития. Ошейника на ней не было. Девочка шла в учебное заведение, а за ней шла женщина. Пес бежал за свердловчанкой.
Далее, при неизвестных обстоятельствах, пес накинулся на несовершеннолетнюю жительницу поселка Рудничный и укусил ее. Женщина стала звать собаку, но та не реагировала. Позже девочка пришла в школу и обратилась в медицинский пункт, однако медсестры в школе не было. Первую помощь оказала классная руководительница пострадавшей. Родители прибыли в школу, забрала девочку и отвезли в приемный покой. После осмотра хирурга ребенку сделали первый укол от столбняка.
Хочу через Вас обратиться к нашему мэру, чтобы принял какие-то меры по отлову бродячих собак. Ведь этот пес покусал не только мою дочь, [но] и взрослых, и детей. И сколько ещё покусает, — рассказала женщина в сообществе «Краснотурьинск °Официальная группа°».