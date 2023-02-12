Доброволец из Екатеринбурга рассказал о чудесном спасении российского солдата на СВО

Выяснилось, что солдат страдал тяжелой контузией. Другие участники спецоперации его обнаружили и доставили в госпиталь. Со слов Мамаева, пострадавший чудом выжил. Причина, по которой бойца нашли не сразу, заключается в том, что на поле боя никого больше не оставалось.