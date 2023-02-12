TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Доброволец из Екатеринбурга рассказал о чудесном спасении российского солдата на СВО

12 февраля 2023, 14:08
Фото: 1MI
Платон Маматов из Екатеринбурга добровольно решился на участие в спецоперации ВС РФ на южных рубежах. Он рассказал о военном, который сутки пролежал с контузией под открытым небом при морозной погоде. Пострадавший в итоге был спасен.

Мамаев на протяжении нескольких недель участвует в боях на территории проведения СВО. В собственном telegram-канале он рассказал, что бойца из Республики Марий Эл — 40-летнего Александра — спасли после контузии и суток, проведенных на морозе. Боевую машину пехоты уничтожили, и военный лежал вблизи погибшего боевого товарища.

Выяснилось, что солдат страдал тяжелой контузией. Другие участники спецоперации его обнаружили и доставили в госпиталь. Со слов Мамаева, пострадавший чудом выжил. Причина, по которой бойца нашли не сразу, заключается в том, что на поле боя никого больше не оставалось.

Сын священника из Свердловской области спас раненого сослуживца и погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловский контрактник спасен из плена в УкраинеЖителя Ефремова от смерти при взрыве дома спас звонок врачаТренер из Екатеринбурга обварился в кипятке, спасая детей в коммунальном потопе
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Операция на Украине#Происшествия#Спасение#Военные#Спецоперация
Подпишитесь
Нейросеть сгенерировала дошкольников из Нижнего Тагила
8 февраля 07:35
В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
10 февраля 17:00
На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ
Вчера, 09:11
Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО
Вчера, 12:24
Разлился кипяток: в детсаду Нижнего Тагила назвали причины ожогов двухлетней девочки
10 февраля 14:50
Свердловская область стала третьей в России по росту тарифов за капитальный ремонт
Сегодня, 05:36