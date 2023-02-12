Доброволец из Екатеринбурга рассказал о чудесном спасении российского солдата на СВО

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Мамаев на протяжении нескольких недель участвует в боях на территории проведения СВО. В собственном telegram-канале он рассказал, что бойца из Республики Марий Эл — 40-летнего Александра — спасли после контузии и суток, проведенных на морозе. Боевую машину пехоты уничтожили, и военный лежал вблизи погибшего боевого товарища.
Выяснилось, что солдат страдал тяжелой контузией. Другие участники спецоперации его обнаружили и доставили в госпиталь. Со слов Мамаева, пострадавший чудом выжил. Причина, по которой бойца нашли не сразу, заключается в том, что на поле боя никого больше не оставалось.