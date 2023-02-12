Никита Михалков обвинил Музей истории Екатеринбурга в желании развалить страну

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Обвинения Михалкова построены вокруг этимологии слова «колонизация», которое якобы несет отрицательное значение. Режиссер считает, что сотрудник музея прививает согражданам мысль о том, что России нужно развалиться как единой стране.
Также критика режиссера «Жестокого романса» не обошла стороной и Ельцин Центр, который периодически оказывается в центре скандалов. Так, со слов Никиты Михалкова, его команда «продвигает расчленение страны» и негативно влияет на россиян.
Историк Вячеслав Печняк ответил Михалкову на обвинения, отметив, что его монолог не имел целью призывы к сепаратизму. С его слов, «колонизация» и «колониализм» — разные понятия, а сам он — «„чувак“ в косоворотке и сапогах» — не может быть человеком с либеральными политическими взглядами. Научный работник считает, что виной произошедшей ситуации стало неверное толкование региональными журналистами понятий и терминов. Он пригласил Михалкова на личную встречу для того, чтобы разобраться в случившемся и познакомиться, сообщает «КП-Екатеринбург».