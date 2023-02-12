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Никита Михалков обвинил Музей истории Екатеринбурга в желании развалить страну

12 февраля 2023, 06:08
Фото: "Никита Михалков" ВКонтакте
Режиссер и ведущий собственной программы Никита Михалков в одном из выпусков телепрограммы «БесогонТВ» заявил, что работники Музея истории в Екатеринбурге пытаются развалить страну. Причина — интервью научного сотрудника Вячеслава Печняка, который назвал освоение Урала «русской колонизацией».

Обвинения Михалкова построены вокруг этимологии слова «колонизация», которое якобы несет отрицательное значение. Режиссер считает, что сотрудник музея прививает согражданам мысль о том, что России нужно развалиться как единой стране.

Также критика режиссера «Жестокого романса» не обошла стороной и Ельцин Центр, который периодически оказывается в центре скандалов. Так, со слов Никиты Михалкова, его команда «продвигает расчленение страны» и негативно влияет на россиян.

Историк Вячеслав Печняк ответил Михалкову на обвинения, отметив, что его монолог не имел целью призывы к сепаратизму. С его слов, «колонизация» и «колониализм» — разные понятия, а сам он — «„чувак“ в косоворотке и сапогах» — не может быть человеком с либеральными политическими взглядами. Научный работник считает, что виной произошедшей ситуации стало неверное толкование региональными журналистами понятий и терминов. Он пригласил Михалкова на личную встречу для того, чтобы разобраться в случившемся и познакомиться, сообщает «КП-Екатеринбург».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Никита Михалков#Обвинения#История#Ельцин-центр#Общество
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