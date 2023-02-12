Петицию для возврата ночного тарифа на электричество создали в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Автор петиции, размещенной на Change.org, говорит о том, что свердловчане ужаснулись полученным в феврале 2023 года платежкам. Плата, с ее слов, выросла в диапазоне от 10 до 60%. Повышение цен в большей части коснулось жителей частных домов в селах.
Напомним, что с 1 января 2023 года счета за потребленное электричество в Свердловской области считаются по одноставочному тарифу. Двойной тариф может вернуть себе любой желающий после обращения в электросбытовую компанию. Также в условиях фигурирует необходимость перепрограммировать счетчики.