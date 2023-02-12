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Published Сегодня, 07:11

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Петицию для возврата ночного тарифа на электричество создали в Свердловской области

12 февраля 2023, 07:11
Фото: 1MI
Для возврата скидок по ночному тарифу на электричество жители Свердловской области создали петицию. Они хотят возвращения пониженной цены в ночное время и в праздники. Ранее подобные условия действовали по всему региону 11 лет. Сейчас ночной тариф отменен в выходные и праздничные дни.

Автор петиции, размещенной на Change.org, говорит о том, что свердловчане ужаснулись полученным в феврале 2023 года платежкам. Плата, с ее слов, выросла в диапазоне от 10 до 60%. Повышение цен в большей части коснулось жителей частных домов в селах.

Напомним, что с 1 января 2023 года счета за потребленное электричество в Свердловской области считаются по одноставочному тарифу. Двойной тариф может вернуть себе любой желающий после обращения в электросбытовую компанию. Также в условиях фигурирует необходимость перепрограммировать счетчики.

За чей счет будут перепрограммированы счетчики электроэнергии в Свердловской области
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#Экономика#Анна Варнакина#Свердловская область#Электричество#Электроэнергия#Тарифы#Тарифы на электричество в Нижнем Тагиле и Свердловской области#Петиция
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