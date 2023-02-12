Петицию для возврата ночного тарифа на электричество создали в Свердловской области

Для возврата скидок по ночному тарифу на электричество жители Свердловской области создали петицию. Они хотят возвращения пониженной цены в ночное время и в праздники. Ранее подобные условия действовали по всему региону 11 лет. Сейчас ночной тариф отменен в выходные и праздничные дни.

Сюжет Тарифы на электричество в Нижнем Тагиле и Свердловской области