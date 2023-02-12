Путин наградил двух рабочих из Свердловской области

Из указа главы государства следует, что были награждены 2 работника промышленных предприятий из Каменска-Уральского — Сергей Козлов и Евгений Мынко. Первый мужчина трудится вальцовщиком холодного металла, а второй — литейщиком цветных металлов. Свердловчан наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.