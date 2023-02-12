Путин наградил двух рабочих из Свердловской области

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:31
Из указа главы государства следует, что были награждены 2 работника промышленных предприятий из Каменска-Уральского — Сергей Козлов и Евгений Мынко. Первый мужчина трудится вальцовщиком холодного металла, а второй — литейщиком цветных металлов. Свердловчан наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее главнокомандующий Владимир Путин вручил сержанту нацгвардии из Нижнего Тагила Льву Макееву высшую госнаграду. Орден Мужества президент вручал и другими участниками спецоперации вооруженных сил России на южных рубежах. Позднее посмертную награду получил ефрейтор из Екатеринбурга Вячеслав Чуров.