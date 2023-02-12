TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Путин наградил двух рабочих из Свердловской области

12 февраля 2023, 08:29
Фото: официальный сайт Кремля
Двое рабочих из Свердловской области получили государственные награды, которые присвоил им президент России Владимир Путин.

Из указа главы государства следует, что были награждены 2 работника промышленных предприятий из Каменска-Уральского — Сергей Козлов и Евгений Мынко. Первый мужчина трудится вальцовщиком холодного металла, а второй — литейщиком цветных металлов. Свердловчан наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Владимир Путин наградил сержанта из Нижнего Тагила орденом Мужества
Узнать подробнее

Ранее главнокомандующий Владимир Путин вручил сержанту нацгвардии из Нижнего Тагила Льву Макееву высшую госнаграду. Орден Мужества президент вручал и другими участниками спецоперации вооруженных сил России на южных рубежах. Позднее посмертную награду получил ефрейтор из Екатеринбурга Вячеслав Чуров.

Путин посмертно наградил погибшего на СВО жителя Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
За спасение детей из кипятка тренер в Екатеринбурге получил наградуВ Нижний Тагил привезли главную награду российского клубного хоккея — Кубок Гагарина
#Анна Варнакина#Свердловская область#Владимир Путин#Путин#Общество#Награда#Награждение
Подпишитесь
Нейросеть сгенерировала дошкольников из Нижнего Тагила
8 февраля 07:35
В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
10 февраля 17:00
На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ
Вчера, 09:11
Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО
Вчера, 12:24
Разлился кипяток: в детсаду Нижнего Тагила назвали причины ожогов двухлетней девочки
10 февраля 14:50
Свердловская область стала третьей в России по росту тарифов за капитальный ремонт
Сегодня, 05:36