Спикер гордумы Екатеринбурга Володин заявил о способности видеть ауры и лечить руками

Володин заявил, что решение заниматься энергопрактиками пришло к нему по завершении службы в МВД в 2001 году. В это время в жизни депутата появился человек, который дал ему уверенность в соответствующих занятиях, и в жизни председателя гордумы Екатеринбурга появились рейки. Тогда, рассказал Володин, доктора выявили у него массу заболеваний. С того времени, уверен политик, он исцеляет собственных детей наложением ладоней, сообщает портал It's My City.