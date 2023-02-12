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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Спикер гордумы Екатеринбурга Володин заявил о способности видеть ауры и лечить руками

12 февраля 2023, 12:06
Фото: игорьволодин.рф
Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин побывал на мероприятии «Пирамида света», на котором собираются тарологи, экстрасенсы и прочие, в роли лектора. Там он сообщил о возможности наблюдать людские ауры и исцелять наложением ладоней.

Володин заявил, что решение заниматься энергопрактиками пришло к нему по завершении службы в МВД в 2001 году. В это время в жизни депутата появился человек, который дал ему уверенность в соответствующих занятиях, и в жизни председателя гордумы Екатеринбурга появились рейки. Тогда, рассказал Володин, доктора выявили у него массу заболеваний. С того времени, уверен политик, он исцеляет собственных детей наложением ладоней, сообщает портал It's My City.

Политик признается, что временами практикует в повседневности возможность видеть людские ауры. Тогда, когда цвет энергетических излучений меняется на темно-зеленый, Володин подмечает: человек врет.

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заразился COVID-19
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