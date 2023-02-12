Спикер гордумы Екатеринбурга Володин заявил о способности видеть ауры и лечить руками

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Володин заявил, что решение заниматься энергопрактиками пришло к нему по завершении службы в МВД в 2001 году. В это время в жизни депутата появился человек, который дал ему уверенность в соответствующих занятиях, и в жизни председателя гордумы Екатеринбурга появились рейки. Тогда, рассказал Володин, доктора выявили у него массу заболеваний. С того времени, уверен политик, он исцеляет собственных детей наложением ладоней, сообщает портал It's My City.
Политик признается, что временами практикует в повседневности возможность видеть людские ауры. Тогда, когда цвет энергетических излучений меняется на темно-зеленый, Володин подмечает: человек врет.