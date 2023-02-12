Свердловская область стала третьей в России по росту тарифов за капитальный ремонт

Напомним, что размер взносов увеличился по всей России с начала 2023 года. Со слов генерального директора фонда капремонта Свердловской области Станислава Суханова, если не поднимать размер платежа, то нужно уменьшать объем работ, потому что «чудес не бывает», передает «Ъ» слова главы ведомства.