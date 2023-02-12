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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

Свердловская область стала третьей в России по росту тарифов за капитальный ремонт

12 февраля 2023, 05:36
Фото: 1MI
Регион оказался в ТОП-3 субъектов России, в которых выросли тарифы за капремонт. Общественники подсчитали, что ставка в Свердловской области выросла на 46,5%.

Размер денежных взносов вырос в 72 регионах страны. Количество субъектов, где цена не изменилась, оказалось в меньшинстве — их всего 13. Наивысшая динамика роста цен отмечена в республике Марий Эл (людям придется платить на 66,7% больше) и Алтайском крае (поднялась на 49,7%). Такие данные приводит всероссийское движение «Народный жилищный инспектор».

Напомним, что размер взносов увеличился по всей России с начала 2023 года. Со слов генерального директора фонда капремонта Свердловской области Станислава Суханова, если не поднимать размер платежа, то нужно уменьшать объем работ, потому что «чудес не бывает», передает «Ъ» слова главы ведомства.

Правила платы за капремонт планируют изменить в Свердловской области
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Капремонт#Фонд капремонта#Рост цен#Тариф#Новый тариф#Экономика
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