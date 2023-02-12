В Нижнем Тагиле стоимость питания дошкольников в 2023 году возросла. Если в 2022 году за один день питания при 12-часовом нахождении ребенка до трех лет в детсаду тагильчане платили 148,82 рубля, а при 14-часовом нахождении — 156,65 рубля, то теперь заплатить нужно будет до 154,77 рубля и 162,92 рубля.