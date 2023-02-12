Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Сотрудники УВЗ пожаловались на нехватку мест в трамваях, когда они едут на дневную смену из других районов города. А некоторые вовсе не вмещаются в вагон. Причина заключается в том, что с 6.30 до 7.30 на маршрутах №8 и №17 курсируют трамваи, состоящие из одного вагона.
В поликлинике №3 на Липовом тракте, 30а в Нижнем Тагиле отремонтировали входную группу. Также здесь установлены новые пластиковые окна, ступеньки, козырек и водоотливы. Для маломобильных граждан обустроен пандус.
В Нижнем Тагиле стоимость питания дошкольников в 2023 году возросла. Если в 2022 году за один день питания при 12-часовом нахождении ребенка до трех лет в детсаду тагильчане платили 148,82 рубля, а при 14-часовом нахождении — 156,65 рубля, то теперь заплатить нужно будет до 154,77 рубля и 162,92 рубля.
33 дерева срубят на кладбище «Пихтовое» в Нижнем Тагиле для захоронения погибших на СВО мужчин. Разрешение на вырубку выдано 9 февраля Службой заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила.
Внутренняя проверка в детсаду №77 установила, что в стенах учреждения двухлетняя девочка обожглась кипятком из разлитой на столе кружки. Посуду с горячей водой на столе оставила нянечка. В момент ЧП воспитательница находилась в другой группе.