TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Тагильчане пожаловались на давку в трамваях, а стоимость питания в детсадах возросла

12 февраля 2023, 15:25
Фото: 1MI
Работники УВЗ пожаловались на давку в трамваях Нижнего Тагила, а стоимость питания в детсадах возросла. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 11-12 января.

Сотрудники УВЗ пожаловались на нехватку мест в трамваях, когда они едут на дневную смену из других районов города. А некоторые вовсе не вмещаются в вагон. Причина заключается в том, что с 6.30 до 7.30 на маршрутах №8 и №17 курсируют трамваи, состоящие из одного вагона.

На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ
Узнать подробнее

В поликлинике №3 на Липовом тракте, 30а в Нижнем Тагиле отремонтировали входную группу. Также здесь установлены новые пластиковые окна, ступеньки, козырек и водоотливы. Для маломобильных граждан обустроен пандус.

В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле стоимость питания дошкольников в 2023 году возросла. Если в 2022 году за один день питания при 12-часовом нахождении ребенка до трех лет в детсаду тагильчане платили 148,82 рубля, а при 14-часовом нахождении — 156,65 рубля, то теперь заплатить нужно будет до 154,77 рубля и 162,92 рубля.

Питание подорожало в детских садах Нижнего Тагила
Узнать подробнее

33 дерева срубят на кладбище «Пихтовое» в Нижнем Тагиле для захоронения погибших на СВО мужчин. Разрешение на вырубку выдано 9 февраля Службой заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила. 

33 дерева вырубят на кладбище в Нижнем Тагиле для захоронения участников СВО
Узнать подробнее

Внутренняя проверка в детсаду №77 установила, что в стенах учреждения двухлетняя девочка обожглась кипятком из разлитой на столе кружки. Посуду с горячей водой на столе оставила нянечка. В момент ЧП воспитательница находилась в другой группе.

Разлился кипяток: в детсаду Нижнего Тагила назвали причины ожогов двухлетней девочки
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Дети#Питание#СВО#Кладбище#Похороны#Стоимость питания#Давка#УВЗ#Трамваи#Деревья#Кипяток#Ожоги#Девочка#Детский сад#Поликлиника#Общество#Новости УрФО#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Подпишитесь
Нейросеть сгенерировала дошкольников из Нижнего Тагила
8 февраля 07:35
В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
10 февраля 17:00
На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ
Вчера, 09:11
Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО
Вчера, 12:24
Разлился кипяток: в детсаду Нижнего Тагила назвали причины ожогов двухлетней девочки
10 февраля 14:50
Свердловская область стала третьей в России по росту тарифов за капитальный ремонт
Сегодня, 05:36