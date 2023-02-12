Тагильчанин «В третий раз закинул невод…» и поймал победу в конкурсе ледовых фигур

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Тематикой соревнований стала цитата из пролога к произведению А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Творцы произвели на свет около 30 скульптур из снега и льда. На них изображались литературные герои эпических и сказочных произведений прошедших лет. В составе жюри присутствовали именитые творческие деятели.
Тагильчане заняли 1 место, следует из данных администрации Петрозаводска. Участники состязаний «Гиперборея-2023» получили денежные вознаграждения и памятные подарки. Жители Нижнего Тагила создали ледяную рыбку из «Сказки о рыбаке и рыбке». Сказочный персонаж покорил имитацию волны. Скульптура украшена красной подсветкой, а синий свет горит у ее основания.