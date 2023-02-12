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Тагильчанин «В третий раз закинул невод…» и поймал победу в конкурсе ледовых фигур

12 февраля 2023, 11:30
Фото: Администрация Петрозаводского городского округа
Скульптура «В третий раз закинул невод…»

Ледовая скульптура жителей Нижнего Тагила победила в международном конкурсе

Роман и Ольга Гореленко из Нижнего Тагила победили в номинации «Ледовая скульптура» с фигурой «В третий раз закинул невод…» на XIII Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур, который проходил в Петрозаводске. Мероприятие подошло к концу 11 февраля.

Тематикой соревнований стала цитата из пролога к произведению А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Творцы произвели на свет около 30 скульптур из снега и льда. На них изображались литературные герои эпических и сказочных произведений прошедших лет. В составе жюри присутствовали именитые творческие деятели.

Фото: Алена Веселова ВКонтакте
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Тагильчане заняли 1 место, следует из данных администрации Петрозаводска. Участники состязаний «Гиперборея-2023» получили денежные вознаграждения и памятные подарки. Жители Нижнего Тагила создали ледяную рыбку из «Сказки о рыбаке и рыбке». Сказочный персонаж покорил имитацию волны. Скульптура украшена красной подсветкой, а синий свет горит у ее основания.

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