35 компаний из Свердловской области вошли в топ лучших работодателей России

Подводя итоги рейтинга, эксперты hh.ru отмечают сокращение компаний, представляющих международные бренды. «Они есть, и открыто заявляют о себе соискателям», и это позитивный момент. Кроме того, работодатели из банковской сферы вновь успешно конкурируют за раздачу рабочих мест, несмотря на нестабильную ситуацию в отрасли.