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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

35 компаний из Свердловской области вошли в топ лучших работодателей России

13 февраля 2023, 11:46
Фото: 1MI
Названы лучшие работодатели Свердловской области
35 компаний из Свердловской области, по данным hh.ru, стали лучшими работодателями России в 2022 году. Это на 15 компаний больше, чем годом ранее.

Компании, попавшие в рейтинг, разделены на четыре группы по численности:

  • крупнейшие компании (более 5000 человек персонала) 
  • крупные компании (1001 до 5000 сотрудников)
  • средние компании (от 251 до 1000 человек в штате)
  • небольшие (от 101 до 250 сотрудников)

Подсчет результатов основывался на ответах чуть более 337 соискателей и сотрудников компаний. Кроме того, специалисты hh.ru анализировали HR-анкеты фирм. На основании этого получился итоговый балл, определивший расположение той или иной компании в рейтинге.

В 2022 году в финал рейтинга вошли 1 082 компании со всей России, 35 из которых зарегистрированы в Свердловской области. Это 3,23% от всего рейтинга.

Крупнейшие компании Свердловской области 

В числе лучших крупнейших компаний Свердловской области по итогам 2022 года — четыре игрока. Годом ранее их было три.

  • 18 место — IT-компания «СКБ Контур»
  • 47 место — оптовая компания «Сима-ленд»
  • 55 место — федеральная розничная сеть «ГАЛАМАРТ»
  • 99 место — Уральская горно-металлургическая компания

Крупные компании Свердловской области

В число лучших работодателей России вошли 8 крупных компаний Свердловской области, с численностью от 1001 до 5000 сотрудников.

  • 14 место — банк «Точка»
  • 114 место — АО «Федеральная грузовая компания»
  • 180 место — производитель электротехнического оборудования СВЭЛ
  • 191 место — оператор сотовой связи ТГ МОТИВ
  • 220 место — торгово-производственная компания Уральский турбинный завод (УТЗ, Турбинка)
  • 229 место — ресурсоснабжающая компания АО «ЭнергосбыТ Плюс»
  • 231 место — банк УБРиР
  • 238 место — госорганизация ГБУ «МФЦ» в Свердловской области

По сравнению с данными за 2021 год, из рейтинга выбыла группа дилерский центров, зато вошли еще 3 новых работодателя.

Банки Свердловской области реабилитируются на рынке труда
Фото: 1MI

Средние компании Свердловской области

Лучшими работодателями Свердловской области из числа средних по количеству персонала компаний стали 9 представителей региона.

  • 21 место — IT-компания NAUMEN
  • 32 место — телеком-холдинг НАГ
  • 171 место — IT-компания «Уральский центр систем безопасности»
  • 175 место — застройщик «TEN девелопмент»
  • 210 место — медико-фармацевтический центр «Гармония»
  • 230 место — дилер оборудования «Сантехкомплект-Урал»
  • 234 место — розничная сеть «Заповедник»
  • 276 место — научно-производственное объедение НПО САУТ
  • 314 место — свердловский хлебомакаронный комбинат «СМАК»

По сравнению с рейтингом средних компаний Свердловской области за 2021 год из списка вышла сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии, но вошли три других работодателя.

IT-компании Свердловской области прочно закрепились в рейтинге лучших работодателей
Фото: 1MI

Небольшие компании Свердловской области

Количество работодателей среди небольших компаний увеличилось почти в два раза по сравнению с 2021 годом. Вместо 6 компаний в список лучших вошли 14 работодателей.

  • 22 место — 4-вездный отель международной сети Novotel
  • 28 место — организация в сфере ЖКХ «Единый Расчетный Центр»
  • 84 место — сервисная и инжиниринговая компания «НПЦ ПРОМЭЛЕКТРОНИКА»
  • 136 место — компания по продаже массажного оборудования «Дом Здоровья»
  • 160 место — банк «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
  • 176 место — поставщик строительных материалов «СтройПлатформа»
  • 178 место — поставщиков ИТ для здравоохранения ГК ХОСТ
  • 203 место — IT-компания RАКЕТА
  • 221 место — производственная компания НПК «Специальная металлургия»
  • 226 место — федеральная сеть салонов-парикмахерских «Стрижка Shop»
  • 228 место — производственная компания «АЙТИ-ИНЖИНИРИНГ»
  • 257 место — дистрибьюторская и производственная компания АО «Ремтехкомплект»
  • 272 место — IT-компания ЦИТ
  • 303 место — интернет-провайдер «Инсис»

Интересно, что в этом списке больше всего новичков, которые только-только заявились на рынке труда. Отдельно эксперты отметили сферу государственных компаний, представители которых используют современные инструменты для поиска достойных соискателей.

Госучреждения Свердловской области используют современные методы поиска соискателей
Фото: 1MI

Подводя итоги рейтинга, эксперты hh.ru отмечают сокращение компаний, представляющих международные бренды. «Они есть, и открыто заявляют о себе соискателям», и это позитивный момент. Кроме того, работодатели из банковской сферы вновь успешно конкурируют за раздачу рабочих мест, несмотря на нестабильную ситуацию в отрасли.

Несмотря на большие проблемы и сложные вызовы 2022 года, работа с людьми и понимание значимости репутации хорошего работодателя остаются в приоритете у компаний. Более того, к ним присоединяются организации, которые раньше считали, что всё это скорее дополнительно, чем обязательно, — сказала представитель hh.ru Нина Осовицкая.
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