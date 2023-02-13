35 компаний из Свердловской области вошли в топ лучших работодателей России

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Компании, попавшие в рейтинг, разделены на четыре группы по численности:
Подсчет результатов основывался на ответах чуть более 337 соискателей и сотрудников компаний. Кроме того, специалисты hh.ru анализировали HR-анкеты фирм. На основании этого получился итоговый балл, определивший расположение той или иной компании в рейтинге.
В 2022 году в финал рейтинга вошли 1 082 компании со всей России, 35 из которых зарегистрированы в Свердловской области. Это 3,23% от всего рейтинга.
В числе лучших крупнейших компаний Свердловской области по итогам 2022 года — четыре игрока. Годом ранее их было три.
В число лучших работодателей России вошли 8 крупных компаний Свердловской области, с численностью от 1001 до 5000 сотрудников.
По сравнению с данными за 2021 год, из рейтинга выбыла группа дилерский центров, зато вошли еще 3 новых работодателя.
Лучшими работодателями Свердловской области из числа средних по количеству персонала компаний стали 9 представителей региона.
По сравнению с рейтингом средних компаний Свердловской области за 2021 год из списка вышла сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии, но вошли три других работодателя.
Количество работодателей среди небольших компаний увеличилось почти в два раза по сравнению с 2021 годом. Вместо 6 компаний в список лучших вошли 14 работодателей.
Интересно, что в этом списке больше всего новичков, которые только-только заявились на рынке труда. Отдельно эксперты отметили сферу государственных компаний, представители которых используют современные инструменты для поиска достойных соискателей.
Подводя итоги рейтинга, эксперты hh.ru отмечают сокращение компаний, представляющих международные бренды. «Они есть, и открыто заявляют о себе соискателям», и это позитивный момент. Кроме того, работодатели из банковской сферы вновь успешно конкурируют за раздачу рабочих мест, несмотря на нестабильную ситуацию в отрасли.
Несмотря на большие проблемы и сложные вызовы 2022 года, работа с людьми и понимание значимости репутации хорошего работодателя остаются в приоритете у компаний. Более того, к ним присоединяются организации, которые раньше считали, что всё это скорее дополнительно, чем обязательно, — сказала представитель hh.ru Нина Осовицкая.