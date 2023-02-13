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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Бани будут организованы для жителей поселка под Алапаевском

13 февраля 2023, 12:40
Фото: 1MI
Администрацию Алапаевского муниципалитета по решению суда обязали организовать жителям поселка Нейво-Шайтанский банные услуги.

Обращения местных жителей побудили прокуратуру выяснить, как соблюдается законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии в данном населенном пункте. Выяснилось, что централизованное горячее водоснабжение в поселке с населением 2 160 человек отсутствует, а условия для оказания банных услуг созданы не были.

Поэтому Алапаевский городской прокурор обратился с исковым заявлением в суд. Требования прокурора были в полной мере удовлетворены, и теперь Алапаевский муниципалитет обязан в течение 18 месяцев обеспечить жителей поселка баней с необходимым количеством мест, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Баня#Суд#Водоснажение#Горячая вода#Общество#Свердловская область#Алапаевск#Евгения Сафина
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