Бани будут организованы для жителей поселка под Алапаевском

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Обращения местных жителей побудили прокуратуру выяснить, как соблюдается законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии в данном населенном пункте. Выяснилось, что централизованное горячее водоснабжение в поселке с населением 2 160 человек отсутствует, а условия для оказания банных услуг созданы не были.
Поэтому Алапаевский городской прокурор обратился с исковым заявлением в суд. Требования прокурора были в полной мере удовлетворены, и теперь Алапаевский муниципалитет обязан в течение 18 месяцев обеспечить жителей поселка баней с необходимым количеством мест, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.