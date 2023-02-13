Бани будут организованы для жителей поселка под Алапаевском

Обращения местных жителей побудили прокуратуру выяснить, как соблюдается законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии в данном населенном пункте. Выяснилось, что централизованное горячее водоснабжение в поселке с населением 2 160 человек отсутствует, а условия для оказания банных услуг созданы не были.