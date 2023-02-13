Действующие спортсмены сборной страны победили в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
11 февраля 2023 года на территории спортивной школы «Аист» на горе Долгой в Нижнем Тагиле в рамках проекта «Спорт — норма жизни» состоялась 41 Всероссийская лажная гонка «Лыжня России». Сотни участников из Свердловской области прибыли на место проведения мероприятия. 18 из них тагильчане. А на территории ФОК «Президентский» стартовали 1700 участников от 5 до 7 лет из 128 детских садов нашего города.
Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин поздравляли спортсменов.
Мы проводим центральный старт «Лыжни России» на благословенной тагильской земле. Здесь отработаны технологии, и создана инфраструктура, которые позволяют проводить такие массовые мероприятия в комфортных условиях и на высоком уровне, — заявил Рапопорт.
Главными фигурами заезда стали двукратный Олимпийский чемпион, а ныне депутат Государственной Думы, Сергей Чепиков и действующая спортсменка сборной России, также олимпийская чемпионка и победительница различных международных соревнований Юлия Ступак. Третьим приглашенным гостем стал многократный победитель этапов Кубка Мира, призер Олимпийских Игр и многодневки Тур де Ски — Евгений Белов. Стоит отметить, что трассу преодолел и Вячеслав Горячкин.
По словам профессиональных спортсменов, лыжню подготовили замечательно.