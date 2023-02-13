Действующие спортсмены сборной страны победили в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

11 февраля 2023 года на территории спортивной школы «Аист» на горе Долгой в Нижнем Тагиле в рамках проекта «Спорт — норма жизни» состоялась 41 Всероссийская лажная гонка «Лыжня России». Сотни участников из Свердловской области прибыли на место проведения мероприятия. 18 из них тагильчане. А на территории ФОК «Президентский» стартовали 1700 участников от 5 до 7 лет из 128 детских садов нашего города.