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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Действующие спортсмены сборной страны победили в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

13 февраля 2023, 09:48
Фото: tagilka.ru
Евгений Белов преодолел 10 километров за 24 минуты 20 секунд, а Юлия Ступак одолела 5 километров за 13 минут и 27 секунд. Победители получили в награду снегоходы. Также 1 миллион рублей в качестве призовых разделили остальные участники 2-10 мест в своих категориях.

11 февраля 2023 года на территории спортивной школы «Аист» на горе Долгой в Нижнем Тагиле в рамках проекта «Спорт — норма жизни» состоялась 41 Всероссийская лажная гонка «Лыжня России». Сотни участников из Свердловской области прибыли на место проведения мероприятия. 18 из них тагильчане. А на территории ФОК «Президентский» стартовали 1700 участников от 5 до 7 лет из 128 детских садов нашего города.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин поздравляли спортсменов.

Мы проводим центральный старт «Лыжни России» на благословенной тагильской земле. Здесь отработаны технологии, и создана инфраструктура, которые позволяют проводить такие массовые мероприятия в комфортных условиях и на высоком уровне, — заявил Рапопорт.

Главными фигурами заезда стали двукратный Олимпийский чемпион, а ныне депутат Государственной Думы, Сергей Чепиков и действующая спортсменка сборной России, также олимпийская чемпионка и победительница различных международных соревнований Юлия Ступак. Третьим приглашенным гостем стал многократный победитель этапов Кубка Мира, призер Олимпийских Игр и многодневки Тур де Ски — Евгений Белов. Стоит отметить, что трассу преодолел и Вячеслав Горячкин.

По словам профессиональных спортсменов, лыжню подготовили замечательно.

 

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