Два дня школьник из Нижнего Тагила не мог снять кольцо с пальца

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
С просьбой о помощи в МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила обратилась мама мальчика. Школьник не мог снять кольцо в течение двух дней. Из-за этого у него распух палец.
Чтобы высвободить «пленника» спасатели использовали капроновую нить. Им удалось снять кольцо с конечности.
Напомним, в январе жительница Нижнего Тагила провалилась в овощную яму в гараже и повредила ногу. Выбраться из подвала ей помогли прибывшие спасатели.