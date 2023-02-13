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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Два дня школьник из Нижнего Тагила не мог снять кольцо с пальца

13 февраля 2023, 13:38
Фото: МБУ "Центр защиты населения" Нижнего Тагила
Металлическое кольцо надел на палец 14-летний школьник и не смог снять. Высвободить подростка от инородного предмета помогли спасатели.

С просьбой о помощи в МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила обратилась мама мальчика. Школьник не мог снять кольцо в течение двух дней. Из-за этого у него распух палец.

Чтобы высвободить «пленника» спасатели использовали капроновую нить. Им удалось снять кольцо с конечности.

Фото: МБУ "Центр защиты населения" Нижнего Тагила

Напомним, в январе жительница Нижнего Тагила провалилась в овощную яму в гараже и повредила ногу. Выбраться из подвала ей помогли прибывшие спасатели.

Женщина провалилась в овощную яму в гараже в Нижнем Тагиле
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#Дети#Свердловская область#Нижний Тагил#Школьник#Спасатели#Происшествия#Эксклюзив#Евгения Сафина
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