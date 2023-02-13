Евгений Куйвашев попросил снизить цены на электричество в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Он попросил снизить снизить индикативную цену на электричество. Ведь именно она является одной из главных составляющих итогового тарифа. Для регионов ее устанавливает ФАС РФ, сообщает департамент информационной политики.
По словам члена экспертной группы при РЭК Свердловской области Владимира Имамова, по факту индикативная цена определяет, за какую цену компании, которые поставляют в квартиры электричество, будут покупать электроэнергию на оптовом рынке у компаний, которые эту энергию производят.
По информации экспертов, в Свердловской области электричество производится с избытком. В связи с этим, индикативная цена должна быть ниже. Однако в настоящий момент этот показатель самый высокий в стране.
Для обеспечения возможности пересмотра конечных тарифов для жителей необходимо изменить алгоритм расчета тарифов по методике, утвержденной ФАС России, - сообщает департамент информационной политики.
Проводить тарифную реформу в Свердловской области следовало в несколько этапов, считает Владимир Имамов. Сделать это можно было, например, в течение двух-трех лет.