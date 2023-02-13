ЕВРАЗ НТМК в Тагиле отрицает выводы надзорников о причастности к выбросам бензапирена

Напомним, во время январского смога пост УГМС на Красном Камне зафиксировал превышение сероводорода в 19,8 раза. Росприроднадзор оштрафовал за это ЕВРАЗ НТМК. На самом комбинате тогда заявили, что выброс вещества был из канализационного коллектора, расположенного рядом со станцией. Однако замеры показали, что сероводород, который выделятся от стоков, не превышает нормы.