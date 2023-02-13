ЕВРАЗ НТМК в Тагиле отрицает выводы надзорников о причастности к выбросам бензапирена

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Превышение вещества в тагильском воздухе стало поводом для проверки Росприроднадзора на ЕВРАЗ НТМК, так как предприятие имеет 108 источников выбросов бензапирена. Надзорное ведомство сделало вывод, что комбинат внес вклад в превышение вредного вещества и вынесло предостережение.
Значения по бензапирену были сопоставлены с данными сводных расчетов, сформированными с помощью программного комплекса УПРЗА «Эколог-Город», по результатам которых определены основные вкладчики в выявленные превышения, в том числе АО «ЕВРАЗ НТМК», — сообщили в Росприроднадзоре.
На самом предприятии заявили, что ЕВРАЗ НТМК не имеет отношение к превышению бензапирена.
Выбросы вредных веществ, зафиксированные на посту УГМС в октябре 2022 года, не являются основанием для утверждения того, что Нижнетагильский металлургический комбинат имеет к этому отношение. Необходимо учитывать наличие сторонних источников выбросов, влияющих на ситуацию: направление ветра и другие факторы, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.
Также на комбинате сообщили, что Росприроднадзор отозвал претензии по поводу шлакоотвалов, где, как показала проверка, с 2014 года не проводилась инвентаризация:
Ранее поступившие от Росприроднадзора претензии по вопросам шлаковых отвалов были отозваны самим государственным органом после рассмотрения обоснованного возражения НТМК. Росприроднадзор направил на ЕВРАЗ НТМК официальное уведомление о том, что снимает с контроля предостережение по этому вопросу.
Напомним, во время январского смога пост УГМС на Красном Камне зафиксировал превышение сероводорода в 19,8 раза. Росприроднадзор оштрафовал за это ЕВРАЗ НТМК. На самом комбинате тогда заявили, что выброс вещества был из канализационного коллектора, расположенного рядом со станцией. Однако замеры показали, что сероводород, который выделятся от стоков, не превышает нормы.