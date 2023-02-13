ФСБ нашла сторонника «Исламского государства» в колонии Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В результате 31-летнего уроженца Центральной Азии приговорили к 12 годам колонии строгого режима за публичные призывы к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.
Установлено, что злоумышленник прямо из тюрьмы распространял в интернете идеалогию запрещенной организации «Исламское государство».
Как сообщает «Коммерсант», мужчина отбывал свой срок в ИК-5 Нижнего Тагила. Там он оказался по обвинению в педофилии. Запрещенную идеалогию он распространял до января 2021 года, пока не был задержан.
Приговор ему вынесли путем частичного сложения приговоров с теми, которые были вынесены ранее.