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Published Сегодня, 10:32

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Updated Сегодня, 10:34

ФСБ нашла сторонника «Исламского государства» в колонии Нижнего Тагила

13 февраля 2023, 10:32
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в колонии найден сторонник «Исламского государства». Его обнаружили сотрудники ФСБ.

В результате 31-летнего уроженца Центральной Азии приговорили к 12 годам колонии строгого режима за публичные призывы к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

Установлено, что злоумышленник прямо из тюрьмы распространял в интернете идеалогию запрещенной организации «Исламское государство».

Как сообщает «Коммерсант», мужчина отбывал свой срок в ИК-5 Нижнего Тагила. Там он оказался по обвинению в педофилии. Запрещенную идеалогию он распространял до января 2021 года, пока не был задержан.

Приговор ему вынесли путем частичного сложения приговоров с теми, которые были вынесены ранее.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Запрещенная огранизация#Терроризм#Колония#Происшествия
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