Интернет-мошенники активизировались в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В письмах имеется ссылка, ведущая на поддельный сайт, по дизайну напоминающий портал ФССП России, а на нем предлагается оплатить небольшую сумму. На нем будущим жертвам обмана предлагают внести деньги.
Внести свердловчанам предлагают 300-500 рублей за «решение их налоговых вопросов». Как правило, люди быстро соглашаются внести такую сумму. При этом никакие долги жителей не погашаются, а деньги просто поступают на счета мошенников.
Отмечается, что узнать о своих реальных долгах можно при помощи Госуслуг или на портале ФССП РФ.