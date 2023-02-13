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Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Интернет-мошенники активизировались в Свердловской области

13 февраля 2023, 08:42
Фото: 1MI
В Свердловской области вновь стали активны интернет-аферисты. Они стали рассылать жителям на почту письма с предложениями в досудебном порядке закрыть задолженности по налогам.

В письмах имеется ссылка, ведущая на поддельный сайт, по дизайну напоминающий портал ФССП России, а на нем предлагается оплатить небольшую сумму. На нем будущим жертвам обмана предлагают внести деньги.

Внести свердловчанам предлагают 300-500 рублей за «решение их налоговых вопросов». Как правило, люди быстро соглашаются внести такую сумму. При этом никакие долги жителей не погашаются, а деньги просто поступают на счета мошенников.

Отмечается, что узнать о своих реальных долгах можно при помощи Госуслуг или на портале ФССП РФ.

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#Мошенники#Интернет#ФССП#Деньги#Обман#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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