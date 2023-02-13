TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Итоги недели: хроники смога и нарушения предприятий Нижнего Тагила

13 февраля 2023, 06:28
Фото: TagilCity.ru
TagilCity.ru собрал всю хронику удушливого смога, который провисел над Нижним Тагилом шесть дней, а промышленные предприятия продолжают нарушать природоохранное законодательство. Об этих и других событиях читайте в экологических итогах недели с 6 по 12 февраля.

Главным экологическим событием недели в Нижнем Тагиле стал смог из выбросов, который висел над городом шесть дней. По данным газоанализатора TagilCity.ru и постов государственного мониторинга, в эти дни в воздухе превышали норму сероводород, оксид азота и метан. А жители разных районов Нижнего Тагила сообщали об ухудшении самочувствия: боли в горле, кашле, отеке слизистой и т. д. Всю хронику смога TagilCity.ru собрал в одном материале.

Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
Узнать подробнее

Две внеплановые проверки Росприроднадзора прошли на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле. Поводом для визита надзорного органа стали превышения вредных веществ осенью 2022 года. 25 ноября пост УГМС на Красном Камне поймал сероводород, концентрация которого превышала норму в 6,4 раза. А месяцем ранее стандартный индекс бензапирена на Сухоложском поселке составил 13,8 ПДК. По итогам проверок ЕВРАЗ НТМК получил от Росприроднадзора предостережение о недопустимости выбросов с превышениями установленных нормативов.

Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза
Узнать подробнее

Помимо выбросов в воздух ЕВРАЗ НТМК нарушает экологическое законодательство, касаемое охраны почвы. С 2014 года предприятие не проводило инвентаризацию на шлакоотвале, показала проверка Росприроднадзора. Между тем, согласно законодательству и приказу Минприроды России, учет отходов на шлакоотвалах должен проводиться не реже одного раза в пять лет. ЕВРАЗ НТМК вновь получил предостережение от надзорного ведомства.

Тагильский ЕВРАЗ НТМК не ведет учет отбросов на шлакоотвалах с 2014 года
Узнать подробнее

Еще один загрязнитель тагильского воздуха — «Уралхимпласт» — нарушений, которые выявил Росприроднадзор в конце прошлого года, не признает. В официальном ответе предприятие заявило, что вопросом инвентаризации прудка-накопителя и полигона токсичных отходов уже занимается. А деревообрабатывающий цех, где для расчета выбросов в воздух применялась неутвержденная методика, закрыт с 2017 года.

«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле не признает экологических нарушений
Узнать подробнее

На улучшение экологической обстановки в Нижнем Тагиле городу выделят более 1 млрд рублей в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Средства пойдут на газообеспечение частных домов, реконструкцию пяти котельных и покупку новых трамвайных вагонов.

Более 1 млрд рублей по проекту «Чистый воздух» получит Нижний Тагил
Узнать подробнее
#Выбросы#Замеры#Воздух#Нарушения#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Анна Григорьева
Подпишитесь
На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ
11 февраля 09:11
В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
10 февраля 17:00
Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО
11 февраля 12:24
Школьники из Березовского отправили срочникам носки и конфеты в честь 23 февраля
Сегодня, 03:38
Семиклассник из Рязани и его мама погибли при землетрясении в Турции
Сегодня, 05:10