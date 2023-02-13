Итоги недели: хроники смога и нарушения предприятий Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Главным экологическим событием недели в Нижнем Тагиле стал смог из выбросов, который висел над городом шесть дней. По данным газоанализатора TagilCity.ru и постов государственного мониторинга, в эти дни в воздухе превышали норму сероводород, оксид азота и метан. А жители разных районов Нижнего Тагила сообщали об ухудшении самочувствия: боли в горле, кашле, отеке слизистой и т. д. Всю хронику смога TagilCity.ru собрал в одном материале.
Две внеплановые проверки Росприроднадзора прошли на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле. Поводом для визита надзорного органа стали превышения вредных веществ осенью 2022 года. 25 ноября пост УГМС на Красном Камне поймал сероводород, концентрация которого превышала норму в 6,4 раза. А месяцем ранее стандартный индекс бензапирена на Сухоложском поселке составил 13,8 ПДК. По итогам проверок ЕВРАЗ НТМК получил от Росприроднадзора предостережение о недопустимости выбросов с превышениями установленных нормативов.
Помимо выбросов в воздух ЕВРАЗ НТМК нарушает экологическое законодательство, касаемое охраны почвы. С 2014 года предприятие не проводило инвентаризацию на шлакоотвале, показала проверка Росприроднадзора. Между тем, согласно законодательству и приказу Минприроды России, учет отходов на шлакоотвалах должен проводиться не реже одного раза в пять лет. ЕВРАЗ НТМК вновь получил предостережение от надзорного ведомства.
Еще один загрязнитель тагильского воздуха — «Уралхимпласт» — нарушений, которые выявил Росприроднадзор в конце прошлого года, не признает. В официальном ответе предприятие заявило, что вопросом инвентаризации прудка-накопителя и полигона токсичных отходов уже занимается. А деревообрабатывающий цех, где для расчета выбросов в воздух применялась неутвержденная методика, закрыт с 2017 года.
На улучшение экологической обстановки в Нижнем Тагиле городу выделят более 1 млрд рублей в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Средства пойдут на газообеспечение частных домов, реконструкцию пяти котельных и покупку новых трамвайных вагонов.