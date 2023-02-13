Итоги недели: хроники смога и нарушения предприятий Нижнего Тагила

Главным экологическим событием недели в Нижнем Тагиле стал смог из выбросов, который висел над городом шесть дней. По данным газоанализатора TagilCity.ru и постов государственного мониторинга, в эти дни в воздухе превышали норму сероводород, оксид азота и метан. А жители разных районов Нижнего Тагила сообщали об ухудшении самочувствия: боли в горле, кашле, отеке слизистой и т. д. Всю хронику смога TagilCity.ru собрал в одном материале.