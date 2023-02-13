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Posted 13 февраля 12:22

Published 13 февраля 12:22

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Как застраховаться перед путешествием с выгодой до 42%

13 февраля 2023, 12:22
Фото: 1MI
Страховка для путешественника похожа на конструктор. Базовый полис покрывает основные риски, стоит недорого, его часто покупают для получения визы. Опытные путешественники предпочитают расширенные варианты, состоящие из нужных опций-«кирпичиков».

Туристический полис поможет, если во время поездки произойдет непредвиденная ситуация: болезнь, травма, потеря багажа. Лечение в незнакомой стране обойдется в копеечку. А страховая компания возместит затраты на лечение или компенсирует стоимость утерянных вещей.

Какая страховка подходит для путешествия

СОГАЗ предлагает два вида полисов для туристов:

  • выезжающим за рубеж (ВЗР),
  • путешествующим по России.

Полис ВЗР гарантирует экстренную медицинскую помощь при болезнях и несчастных случаях за границей. Для путешествий по России часто достаточно стандартного полиса ОМС. Но в государственных поликлиниках нередко бывают очереди, а в отдаленных регионах может вовсе не быть нужных аппаратов, например, МРТ.

В полис путешественников можно дополнительно добавить страхование гражданской ответственности, а также расширить покрытие, выбрав опцию «несчастный случай». Это востребовано туристами, которые занимаются спортом или активным отдыхом. На горнолыжном склоне можно случайно столкнуться с другим лыжником или сноубордистом и не только повредить его оборудование, но и получить травмы. В таком случае компенсацию за испорченную вещь выплатит страховщик, а ассистанская компания организует экстренную помощь при несчастном случае. Полис также покроет эвакуацию, если туристы заблудятся в горах.

Что покрывает страховка для туристов

Базовый полис подойдет для оформления визы. Он покрывает медицинские расходы, в том числе при стоматологических заболеваниях, расходы на медицинскую эвакуацию и репатриацию. Звонки в сервисную службу бесплатные. Перед покупкой этого полиса нужно внимательно изучить перечень рисков, на которые распространяется страховка.

Программа «Оптимум» от СОГАЗа покрывает те же риски и дополнительно расходы:

  • по организации и оплате возвращения к постоянному месту жительства детей застрахованного, если они остались без присмотра,
  • на посещение родственниками в случае госпитализации страхователя,
  • по досрочному возвращению из поездки в случае смерти ближайшего родственника,
  • на поиск и спасение застрахованного, если он попадет в экстремальную ситуацию.

Программа «Комфорт» включает все перечисленные расходы, а также компенсацию при утере багажа и документов, правовые консультации, связанные с несчастным случаем или ДТП. Этот полис стоит выбрать, если вы везете с собой дорогую одежду, сноуборды или горные лыжи.

Как «прокачать» базовую страховку

Каждый пакет страхования можно расширить дополнительными опциями. СОГАЗ предлагает опции:

  • на случай эпидемии в стране поездки,
  • на случай занятия спортом,
  • на время активного отдыха.

Последние две опции актуальны и для путешествий по России.

Активный отдых включает в себя катание на водных и обычных мотоциклах, яхтах, рафтах, каяках, снегоходах, сегвеях, квадроциклах, мопедах, скутерах, неорганизованный спуск в пещеры, конные походы.

При заключении договора можно конкретизировать виды спорта, которыми вы планируете заниматься во время поездки.

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