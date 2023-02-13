Корпорация МСП сделала доступнее кредитование высокотехнологичных компаний

Согласно постановлению правительства РФ, от участников программы требуется соответствие определенным критериям. Компании должны быть субъектами МСП, относиться к приоритетным отраслям, иметь годовую выручку от 100 млн рублей, а также обеспечивать ее среднегодовой прирост не менее 12%. Кроме того, компания обязана владеть всеми правами на результаты интеллектуальной деятельности.