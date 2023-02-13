Корпорация МСП сделала доступнее кредитование высокотехнологичных компаний

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в 2023 году поддержку могут получить более 100 предприятий на сумму не менее 15 млрд рублей, сообщает ТАСС.
“По итогам реализации программы льготного кредитования высокотеха в 2022 году внесены изменения, упрощающие условия участия в ней. Так, сокращен перечень обязательных документов для подтверждения инновационности проекта, - отметил Исаевич. - Сняты ограничения по количеству кредитных договоров в рамках программы, и упрощены условия расчета темпов роста выручки и определения основного вида деятельности заявителя. Также специалисты корпорации помогают подготовить необходимый для банка пакет документов”.
Заявки на льготный кредит можно подавать в электронном виде через цифровую платформу МСП.РФ, затем они направляются в МСП Банк.
Как отмечается, на получение финансовой поддержки могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса, деятельность которых связана с 16 приоритетными отраслями. Это компании, работающие с искусственным интеллектом, коммуникационными технологиями, интернетом вещей, новыми производственными и генетическими технологиями, биотехнологиями и фармацевтикой, технологиями новых материалов и веществ.
Все заявки рассматриваются экспертным советом, состоящим из представителей Корпорации МСП, регионов, “Сколково”, Фонда содействия инновациям, Агентства стратегических инициатив и других.
Отметим, что льготную программу кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса реализуют МСП Банк и Минэкономразвития в рамках федерального проекта “Взлет - от стартапа до IPO”.
Согласно постановлению правительства РФ, от участников программы требуется соответствие определенным критериям. Компании должны быть субъектами МСП, относиться к приоритетным отраслям, иметь годовую выручку от 100 млн рублей, а также обеспечивать ее среднегодовой прирост не менее 12%. Кроме того, компания обязана владеть всеми правами на результаты интеллектуальной деятельности.