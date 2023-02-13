Кричал матом и требовал выпить: в Кольцово сняли с самолета пьяного дебошира

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Как рассказали представители транспортной полиции по УрФО, пассажир, после отказа экипажа воздушного судна обеспечить его спиртным, начал с нецензурной бранью высказывать свое недовольство. От предложенного ему медицинского освидетельствования отказался. Полиция ожидала его у самолета.
Его ожидает наказание по статье «Мелкое хулиганство». К административной ответственности, в частности, в виде штрафов, за буйное поведение неработающий житель уральской столицы уже неоднократно привлекался.