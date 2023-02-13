TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Кричал матом и требовал выпить: в Кольцово сняли с самолета пьяного дебошира

13 февраля 2023, 11:44
Фото: 1MI
В екатеринбургском аэропорту Кольцово сняли с самолета из Москвы и задержали дебоширившего пассажира.

Как рассказали представители транспортной полиции по УрФО, пассажир, после отказа экипажа воздушного судна обеспечить его спиртным, начал с нецензурной бранью высказывать свое недовольство. От предложенного ему медицинского освидетельствования отказался. Полиция ожидала его у самолета.

Его ожидает наказание по статье «Мелкое хулиганство». К административной ответственности, в частности, в виде штрафов, за буйное поведение неработающий житель уральской столицы уже неоднократно привлекался.

Полицейские задержали дебошира в баре Jawsspot Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Автомат за полмиллиона рублей пытался привезти через «Кольцово» житель ЕкатеринбургаИз-за плохого самочувствия пассажира самолет экстренно приземлился в ЕкатеринбургеИз-за беременной пассажирки в Кольцово в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет
#Евгения Сафина#Самолет#Кольцово#Дебошир#Полиция#Происшествия#Екатеринбург#Свердловская область
Подпишитесь
Итоги недели: хроники смога и нарушения предприятий Нижнего Тагила
Сегодня, 06:28
На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ
11 февраля 09:11
Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла
Сегодня, 11:51
Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО
11 февраля 12:24
ЕВРАЗ НТМК в Тагиле отрицает выводы надзорников о причастности к выбросам бензапирена
Сегодня, 12:03
В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
10 февраля 17:00