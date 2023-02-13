TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Молоко подешевело в Свердловской области

13 февраля 2023, 10:18
Фото: 1MI
Средняя цена на питьевое молоко в Свердловской области в январе 2023 года составила 66,89 рубля. Это на 0,93% меньше, чем в декабре 2022 года.

Дороже всего молоко обходилось покупателям в Серове, там продукт стоил 67,84 рубля. Немного дешевле литр приобретали жители Нижнего Тагила (67,48 рубля) и Первоуральска (67,18 рубля).

В Екатеринбурге молоко в среднем стоило 66,46 рубля, а в Каменске-Уральском — 66,66 рубля.

Следует отметить, что в 2022 году снижения цены на молоко зафиксировано не было. Литр продукта с января прошлого года по январь нынешнего подорожал на 10,59%.

На 56% подорожал за год лук в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле снова самое дорогое молоко в Свердловской областиПочему дорожают овощи в Свердловской областиОгурцы и водка подорожали в 2023 году в Свердловской области
#Статистика#Продукты#Молоко#Цены#Эксклюзив#Свердловская область#Евгения Сафина
Подпишитесь
Итоги недели: хроники смога и нарушения предприятий Нижнего Тагила
Сегодня, 06:28
На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ
11 февраля 09:11
Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла
Сегодня, 11:51
Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО
11 февраля 12:24
ЕВРАЗ НТМК в Тагиле отрицает выводы надзорников о причастности к выбросам бензапирена
Сегодня, 12:03
В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
10 февраля 17:00