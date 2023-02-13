Молоко подешевело в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Дороже всего молоко обходилось покупателям в Серове, там продукт стоил 67,84 рубля. Немного дешевле литр приобретали жители Нижнего Тагила (67,48 рубля) и Первоуральска (67,18 рубля).
В Екатеринбурге молоко в среднем стоило 66,46 рубля, а в Каменске-Уральском — 66,66 рубля.
Следует отметить, что в 2022 году снижения цены на молоко зафиксировано не было. Литр продукта с января прошлого года по январь нынешнего подорожал на 10,59%.