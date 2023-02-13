На 56% подорожал за год лук в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
На остальные овощи, наоборот, цена снизилась. Картофель за прошедший год подешевел до 28,7 рубля (-33,16%), капуста стоила 26,46 рубля (-56,18%), а морковь — 38,42 рубля (-20,23%).
Также, согласно данным Свердловскстата, в январе покупателям обходились дешевле и другие продукты из основной потребительской корзины. Килограмм курицы можно было приобрести за 160,79 рубля (-3,9%), а десяток яиц — за 78,42 рубля (-2%). Мука снизилась в цене до 49,1 рубля (-1,71%), гречка — до 106,46 рубля (-20,52%), пшено — до 64,55 рубля (-11,18%).
Однако, остальные продукты за год подорожали. Килограмм говядины стоил 520,4 рубля (+21,23%), рыба — 222,91 рубля (+10,5%). Литр молока прибавил в цене 10,59% (до 66,89 рубля), подсолнечного масла — 1,05% (до 128,81 рубля). Пшеничный хлеб подорожал до 89,21 рубля (+13,57%), соль — до 17,2 рубля (+29,47%), а сахар — до 60,12 рубля (+7,15%).