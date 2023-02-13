На 56% подорожал за год лук в Свердловской области

Также, согласно данным Свердловскстата, в январе покупателям обходились дешевле и другие продукты из основной потребительской корзины. Килограмм курицы можно было приобрести за 160,79 рубля (-3,9%), а десяток яиц — за 78,42 рубля (-2%). Мука снизилась в цене до 49,1 рубля (-1,71%), гречка — до 106,46 рубля (-20,52%), пшено — до 64,55 рубля (-11,18%).