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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:44

На 56% подорожал за год лук в Свердловской области

13 февраля 2023, 09:42
Фото: TagilCity.ru
В январе 2023 года средняя цена на лук в магазинах Свердловской области составляла 45,11 рубля. По сравнению с январем 2022 года овощ подорожал на 55,96%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 38,24%.

На остальные овощи, наоборот, цена снизилась. Картофель за прошедший год подешевел до 28,7 рубля (-33,16%), капуста стоила 26,46 рубля (-56,18%), а морковь — 38,42 рубля (-20,23%).

Также, согласно данным Свердловскстата, в январе покупателям обходились дешевле и другие продукты из основной потребительской корзины. Килограмм курицы можно было приобрести за 160,79 рубля (-3,9%), а десяток яиц — за 78,42 рубля (-2%). Мука снизилась в цене до 49,1 рубля (-1,71%), гречка — до 106,46 рубля (-20,52%), пшено — до 64,55 рубля (-11,18%).

Однако, остальные продукты за год подорожали. Килограмм говядины стоил 520,4 рубля (+21,23%), рыба — 222,91 рубля (+10,5%). Литр молока прибавил в цене 10,59% (до 66,89 рубля), подсолнечного масла — 1,05% (до 128,81 рубля). Пшеничный хлеб подорожал до 89,21 рубля (+13,57%), соль — до 17,2 рубля (+29,47%), а сахар — до 60,12 рубля (+7,15%).

До 52 рублей подорожал за неделю лук в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Продукты#Статистика#Подорожание#Цены#Эксклюзив#Свердловская область
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