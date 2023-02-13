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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

На рабочей неделе в Нижнем Тагиле похолодает

13 февраля 2023, 12:46
Фото: 1MI
До -13 градусов ожидается в Нижнем Тагиле на предстоящей неделе.

13 февраля днем температура воздуха держится на отметке -3 градуса. А уже к ночи похолодает до -10 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

В День всех Влюбленных, 14 февраля, днем ожидается до -2 градусов, а ночью до -9 градусов. Осадков не ожидается, а скорость ветра составит 6 метров в секунду. Аналогичная погода будет стоять и 15 февраля.

16 и 17 февраля хоть и похолодает до -10 градусов, но будет стоять ясная солнечная погода. Ночные морозы достигнут -17 градусов. В выходные, 18 и 19 февраля в Нижнем Тагиле днем будет до -13 градусов, а ночью до – 18 градусов. Возможен снег.

Давление в природе на предстоящей неделе составит от 746 до 755 мм ртутного столба. Магнитных бурь не ожидается.

Стала известна дата похолодания в Свердловской области
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Снег#Природа#Синоптики#Прогноз погоды#Эксклюзив
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