На рабочей неделе в Нижнем Тагиле похолодает

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
13 февраля днем температура воздуха держится на отметке -3 градуса. А уже к ночи похолодает до -10 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.
В День всех Влюбленных, 14 февраля, днем ожидается до -2 градусов, а ночью до -9 градусов. Осадков не ожидается, а скорость ветра составит 6 метров в секунду. Аналогичная погода будет стоять и 15 февраля.
16 и 17 февраля хоть и похолодает до -10 градусов, но будет стоять ясная солнечная погода. Ночные морозы достигнут -17 градусов. В выходные, 18 и 19 февраля в Нижнем Тагиле днем будет до -13 градусов, а ночью до – 18 градусов. Возможен снег.
Давление в природе на предстоящей неделе составит от 746 до 755 мм ртутного столба. Магнитных бурь не ожидается.