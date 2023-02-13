На рабочей неделе в Нижнем Тагиле похолодает

16 и 17 февраля хоть и похолодает до -10 градусов, но будет стоять ясная солнечная погода. Ночные морозы достигнут -17 градусов. В выходные, 18 и 19 февраля в Нижнем Тагиле днем будет до -13 градусов, а ночью до – 18 градусов. Возможен снег.