На слухи о второй волне частичной мобилизации в РФ ответил Песков

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Нет, нет данных, - заявил Дмитрий Песков Интерфаксу.
Вновь этот вопрос возник на фоне призыва Соединенных Штатов Америки к гражданам, имеющим документы, подтверждающие право проживать на территориях двух стран, покинуть или не посещать Россию. По словам политических лидеров США, на фоне конфликта с Украиной, в РФ готовится новая волна мобилизации.
Напомним, что указ о частичной мобилизации в стране был подписан президентом 21 сентября 2022 года. В конце октября того же года, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что все действия по набору мобилизованных в стране завершены.