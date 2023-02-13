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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

На слухи о второй волне частичной мобилизации в РФ ответил Песков

13 февраля 2023, 10:57
На вопрос репортеров о том, возобновится ли мобилизация в стране, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сослался на отсутствие подобной информации.
Нет, нет данных, - заявил Дмитрий Песков Интерфаксу.

Вновь этот вопрос возник на фоне призыва Соединенных Штатов Америки к гражданам, имеющим документы, подтверждающие право проживать на территориях двух стран, покинуть или не посещать Россию. По словам политических лидеров США, на фоне конфликта с Украиной, в РФ готовится новая волна мобилизации.

Напомним, что указ о частичной мобилизации в стране был подписан президентом 21 сентября 2022 года. В конце октября того же года, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что все действия по набору мобилизованных в стране завершены.

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#Анастасия Стрежнева#Операция на Украине#Общество#Частичная мобилизация в России#Частичная мобилизация#Военные#Россия#Дмитрий Песков#Сергей Шойгу
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